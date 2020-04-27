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基隆舊漁會正濱大樓修復 林右昌：驚喜連連

中央社 / 記者沈如峰基隆27日電
基隆市長林右昌視察「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」時說，工程從去年底進行後發現許多昔日工法都能彰顯歷史，驚喜連連。聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影
基隆市長林右昌視察「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」時說，工程從去年底進行後發現許多昔日工法都能彰顯歷史，驚喜連連。聯合報系資料照／記者邱瑞杰攝影

基隆市長林右昌今天視察「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」時說，工程從去年底進行後發現許多昔日工法都能彰顯歷史，驚喜連連。市府表示，工程預定明年2月前修復完成。

基隆市文化局於去年11月時展開「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」，目前施工進度微幅超前，預定明年2月前修復完成。林右昌今天下午前往視察。

林右昌說，施工團隊在修復這項工程的過程中，可說是驚喜連連，除發現大樓過去的浴場遺構、從室內到屋頂的通氣口之外，許多木造結構都保存相當完整，在去漆後也發現當初使用的檜木都非常完好，可見當初建築時使用的材料及進步的工法，顯示出它的歷史價值，也證明當初把這棟歷史建築保留下來是正確的決定。

文化局表示，依照進度，工程可以在明年2月前完成，屆時這棟大樓將成為教育與文化多元利用空間，也將串連正濱漁港色彩屋等地，讓整個和平島觀光廊帶進一步發展，展現繁華。

文化局指出，正濱漁港舊漁會大樓於民國20年動工，民國23年完工，當時稱為「水產館」，內部設有食堂、住宿空間、理髮廳、浴場、珊瑚交易市場及貸款部等設施，頂樓還設有氣象觀測所。

文化局表示，正濱漁港舊漁會大樓在光復後被海軍接收，後由基隆區漁會向軍方承購建物所有權，並將漁會辦公室遷入；直到民國76年，隨著基隆區漁會搬遷至八斗子，往日熙來攘往的繁忙榮景不再。

文化局指出，市府於民國91年將大樓列為歷史建築後，漁會於民國104年將建物贈給市府，由市府從事調查研究、再利用規劃設計及修復工程。

歷史建築 修復 文化局

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