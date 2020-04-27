東大門夜市今設熱顯像儀總量控管5千人 明晚啟用

花蓮東大門夜市被納入交通部234景點人潮提醒系統，今天花蓮縣府觀光處在夜市4個出入口安裝熱顯像儀，只要有人經過電眼，即可偵測體溫是否發燒，將於明天晚上正式啟用。觀光處表示，夜市每個入口會有2名管制人員，園區內也有2名人員巡檢，總量管制為5千人，遊客須戴口罩才能逛夜市。

觀光處長張志翔表示，東大門夜市配合指揮中心防疫工作，夜市4區有4個出入口管制，分別在重慶路跟中山路上，熱顯像儀會在這4個出入口裝設，今天先在中山福町夜市路口裝設，指示管制人員學習操作機器，明天其餘3個出入口做好建置，明晚啟用熱顯像儀管制遊客。

張志翔說，熱顯像儀為1台主機2個螢幕、2個感應器，可同時面對多人偵測機，每個入口都會有2位人員觀測，由於熱顯像儀不適合露天使用，有搭建帳篷。為更方便偵測體溫，出入口會用紅絨線隔開，入口寬一點、出口窄一點，最大入口在原住民一條街，帳篷特別設高一點讓車輛可進入補貨。

由於在地民眾常從停車場的缺口進入夜市，張志翔表示，現已用三角錐等做阻隔，請民眾配合從出入口進出，園區也有2位人員巡檢。

福町夜市主委黃家明指出，透過儀器設被檢視體溫，讓店家放心，縣府會派1名人力、管委會也會派人，於每天下午5點半到晚上10點觀看熱顯像儀，未來希望安心上工能有人力派駐。