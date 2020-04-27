空中負壓隔離艙啟用 降低緊急後送執勤威脅

全國空中後送第一個充氣式負壓隔離艙，今天在空勤總隊第三大隊辦理捐贈及啟用。台東縣長饒慶鈴感謝這套設備對於未來兩離島緊急後送執勤人員，可降低感染傳染病的風險。

空勤總隊直升機執行載送病患的任務，但面臨新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）威脅，機組人員與病患曝露在同一個空間，大幅增加傳染風險。民間救護公司研發這款直昇機專用的負壓隔離艙，可有效隔絕病患和隊員接觸。

全副防疫配備的醫護人員推著新式小型負壓隔離艙可直接送上直昇機，醫護人員可透過艙體外的防護孔，協助病患進行救治，艙體內外完全阻絕，保護空勤隊員受感染風險。

捐贈及啟用儀式上午舉行，包括空勤總隊總隊長井延淵、第三大隊大隊長祝世全、全方位救護車公司執行長姜尚佑、生命之星救護車有限公司執行長陳德浩、衛生福利部桃園醫院急診部災難醫學科主任蕭雅文、全方位救護車公司台東站主任姜福進、全美五金董事長蔡岳龍、台東縣衛生局長黃明恩等人出席。

現場由專人說明負壓艙介紹及操作，並示範出勤使用流程。饒慶鈴提及疫情發生後，縣府為蘭嶼、綠島兩離島後送問題，曾向中央爭取負壓艙執行空中後送任務，最後縣府透過疫情指揮中心定期會議提案中央協助。

她表示，在防疫的重任下更要保護救護人員，感謝民間業者設計隔離罩，提供執行空中勤務的人員多一層保護。台東是全國空中後送唯一具有這項設備的縣市，將可降低執勤人員受傳染病威脅。