2020頭城搶孤停辦防疫 祭典科儀照常
宜蘭縣頭城鎮中元祭典協會今天表示，受到武漢肺炎疫情影響，今年在地重大民俗活動「頭城搶孤」停辦，但屆時祭典科儀照常舉行。
每年農曆7月最知名的民俗活動有屏東縣「恆春豎孤棚」、宜蘭縣「頭城搶孤」。其中，「頭城搶孤」都照例在農曆7月最後一天深夜鬼門關前一刻登場，搶孤會場每年都至少湧入上萬人聚集。
頭城鎮中元祭典協會理事長林連生今天告訴中央社者，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，協會在4月初時就曾考慮「頭城搶孤」是否停辦，會員們也曾前往頭城一家廟宇向神明擲筊請示，當時擲茭結果傾向停辦。
他表示，因疫情至今尚未緩和，今天再經召開會員大會投票後決定，今年「頭城搶孤」停辦，但相關祭典科儀仍在農曆7月最後一天深夜照常舉行。
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