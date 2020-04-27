基隆多地工程補成「爛路」 市府：5月底前重鋪

基隆市政府工務處斥資9千萬整修調和街路面及拓寬人行道，工期因管線工程延宕，路面不平，成為不少人口中的「爛路」。市議員張顥瀚今邀工務處等單位到現場勘查，工務處表示，台電下地工程已近尾聲，市府將在5月底前重鋪路面，恢復道路平整。

張顥瀚說，調和街道路改善工程去年6月動工，工程內容包括電線桿下地、人行道拓寬，增設停車格等，原訂今年2月底完工，但進度延宕，目前道路多處破損嚴重，衍生行車安全疑慮。

張顥瀚今邀工務處、中正區公所、砂子里辦公室、山海觀社區管委會現勘時說，調和街是台62快速道路連接海科館、潮境公園、八斗子車站等基隆景點主要道路，這項工程造成車道寬度縮減，已引發地方議論，工程拖延更造成民眾不便。

市府工務處養護工程科長簡翊哲表示，工程延宕是因台電下地工程遭遇民眾異議，或是下地位置是箱涵等原因，必須更換地點拉長工期。相關工程已近尾聲，穿纜及人孔降埋作業5月初完成後，由市府進行路基改良及道路全面鋪築，預計5月底完工。

張顥瀚指出，調和街工程人行道路分已完成，但車道遲遲不能重鋪，讓當地居民進出苦不堪言。車道與人行道間存在間隙與高低差，也容易造成民眾摔跤，要求工務處加弘安全維護措施，防止意外發生。