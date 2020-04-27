影／基隆空拍機隊成軍 秀陸海空救護戰力

基隆市消防局今天上午在洋廣場舉行受贈救護車、動力橡皮艇及「空拍機隊」成軍儀式，同時操演基隆港救溺，展現「陸、海、空」立體救護能量。

財團法人台北市台灣省城隍廟董事長廖鴻昌代表省城隍廟，捐贈2艘90匹全裝備硬底動力橡皮艇給基市消防局。

廖鴻昌說，十方來的愛心捐到十方去，省城隍廟籌組全國城隍廟聯誼會，透過會員基隆護國城隍廟引介，得知基隆市救生艇比較不足，尤是海邊比較需要大馬力救生艇，因此捐贈2艘，希望未來還有機會跟基隆結緣。

基隆和平島天顯宮主任委員張朝明也代表致贈救護車給消防局，局長陳龍輝先後代表接受，再由基隆市長林右昌分贈感謝狀和消防寶寶，感謝兩間宮廟善行。

捐贈儀式結束後，消防局空拍機隊成軍典禮登場，林右昌授予隊徽後，隊員在基隆港進行空拍機飛行技能展示，並展現空、海、陸水域救生綜合演練。

演練場景模擬2名男子落水，空拍隊員操控4架無人機飛往事故地點上空，透過廣播安撫待援民眾情緒，也可利用熱成像監測體溫，最後投擲救生圈給溺水者，再由橡皮艇救上船，載回岸上由救護車送醫。

林右昌說，消防局2016年起就有空拍機投入救災任務，在F16失事搜救、普悠瑪列車出軌事故及今年飛鷹直升機墜毀，空拍機隊都扮演不可或缺的角色。