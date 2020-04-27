影／疫情樂音暖人心 宜蘭市公所辦為愛演奏戶外音樂會

新冠肺炎疫情期間，室內音樂會搬到外戶了。宜蘭市公所今上午在宜蘭人故事館水池旁與宜蘭節慶室內樂團合辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，同時在市公所youtube和節慶室內樂團總監黃啟信老師的個人粉絲專頁「鱷魚哥哥的音樂世界」平台直播，提供有獎徵答。

此次音樂會邀請全台頗負盛名的銅管音樂家、宜蘭子弟共襄盛舉，包含「宜蘭之光」的旅德小號演奏家陳彥兆先生，「台灣好女婿」美國茱麗亞音樂院長號教授Lee Aleen先生，「宜蘭之子」國立師範大學音樂系榜首的青年小號家黃予韵先生，宜蘭地區著名的長號演奏家及音樂教育家黃啟信先生，共同組成噶瑪蘭獨奏家銅管重奏團，為戶外直播帶來美妙的樂聲。