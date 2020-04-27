快訊

直播／我今又0確診 總累積仍維持429例、290人解除隔離

「天朝蓮花」裡踢球？ 中國建築奇觀與民族野望

影／疫情樂音暖人心 宜蘭市公所辦為愛演奏戶外音樂會

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所舉辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，直播時提供有獎徵答。圖／市公所提供
宜蘭市公所舉辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，直播時提供有獎徵答。圖／市公所提供

新冠肺炎疫情期間，室內音樂會搬到外戶了。宜蘭市公所今上午在宜蘭人故事館水池旁與宜蘭節慶室內樂團合辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，同時在市公所youtube和節慶室內樂團總監黃啟信老師的個人粉絲專頁「鱷魚哥哥的音樂世界」平台直播，提供有獎徵答。

此次音樂會邀請全台頗負盛名的銅管音樂家、宜蘭子弟共襄盛舉，包含「宜蘭之光」的旅德小號演奏家陳彥兆先生，「台灣好女婿」美國茱麗亞音樂院長號教授Lee Aleen先生，「宜蘭之子」國立師範大學音樂系榜首的青年小號家黃予韵先生，宜蘭地區著名的長號演奏家及音樂教育家黃啟信先生，共同組成噶瑪蘭獨奏家銅管重奏團，為戶外直播帶來美妙的樂聲。

市長江聰淵表示，這場音樂會在宜蘭市公所youtube平台進行直播，採互動式解說音樂會的方式進行，與愛樂朋友分享音樂小故事與樂器小常識，另外在「鱷魚哥哥的音樂世界」粉絲專頁上舉辦有獎徵答活動，規畫4個題目在直播時提問，每個題目的前5名答對者能夠得到紀念杯，馬克杯是紀念宜蘭橋封橋改建前江市長拓印有「宜蘭橋」字樣，期待大家平安度過疫情。

宜蘭市公所在故事館水池旁舉辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，直播時提供有獎徵答。圖／市公所提供
宜蘭市公所在故事館水池旁舉辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，直播時提供有獎徵答。圖／市公所提供

直播 音樂會 疫情

延伸閱讀

宜蘭口罩掛耳線太短使耳痛如刀割 今起終於可以換貨了

疫情助雲轉型 台青直播帶台貨

宜蘭「國樂之母」張月娥過世 獲頒總統褒揚令

向防疫英雄致敬！杏輝捐款、捐營養品 助宜蘭醫療團隊

相關新聞

影／民間捐全國首個充氣負壓隔艙 台東離島後送有保障

民間損贈的全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午在內政部空勤總隊第三大隊第三隊（台東分隊）舉辦捐贈及啟用儀式，台東縣長饒慶鈴...

月眉路拓寬2標已通車、1標停工 基市府估最快年底復工

基隆市政府拓寬月眉路，以月眉山高點為界分2標施作，通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標已通車，從基隆市區通往月眉山的第1標目前...

基拓寬山路議員被偵訊、商業聞人涉訟 低調公告通車

基隆市月眉路有髮夾彎，市府斥資4億多元截彎取直，費時6年多完工後，僅「公告」放行，未辦通車儀式。闢建這條新路曾傳有弊，導...

宜蘭「國樂之母」張月娥過世 獲頒總統褒揚令

宜蘭「國樂之母」張月娥3月22日逝世，享耆壽93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，縣長林姿妙昨天張女士家轉頒，由張月娥的二女兒林美華代表受頒，林美華說，這是母親一生最大的榮耀。

東縣3年輔導 關山拚返昔日風華

台東縣關山鎮曾擁全國第一座親水公園、第一條環鎮自行車道，仍保留完整老街風貌，台東縣府文化處投入3年心血輔導，今年讓地方接手營運，希望復振關山小鎮昔日風華。

停工變更設計 月眉路1標最快年底復工

基隆市政府拓寬月眉路，以月眉山高點為界分2標施作，通往新北市瑞芳區四腳亭的第2標已通車，從基隆市區通往月眉山的第1標目前停工。市府工務處表示，修正後路線正在進行細部設計，希望在今年底前完成相關程序，重新動工。

月眉路低調通車引議論 基市：防疫考量

基隆市月眉路有髮夾彎，市府斥資4億多元截彎取直，費時6年多完工後，日前「公告」放行，未辦通車儀式，因當初闢建新路曾傳有弊，導致近6成市議員被檢方傳訊，還有商業聞人涉訟，喧騰一時，地方傳言因此低調通車，市府昨表示是考量防疫才未辦通車儀式，無關舊事。

突破疫情 搶母親節訂單 烘焙坊推小蛋糕 餐廳桌菜外帶

疫情重創餐廳業績，面對母親節來臨，以前訂桌爆滿的各大餐廳現在紛紛提供桌菜外帶；母親節蛋糕訂單最近也都要陸續進來，但今年活動少、訂單也跟著掉，社福機構烘焙坊更難搶單，只能預訂優惠或改做小蛋糕，另類行銷。

百年難得一見日環食夏至現身 花蓮縣府推天文旅遊

百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後，下半年還有英仙座及雙子座流星雨。花蓮縣政府...

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

疫情重創餐廳的客人大幅減少，宜蘭礁溪五星級飯店改推各式外帶餐盒，非常受歡迎；位於羅東市區的金門餐廳也有外帶便當，每天都賣...

社福機構烘焙坊母親節業績慘兮兮 期待訂單上門來

往年母親節蛋糕的大宗訂單現在應該都要陸續進來了，但今年因為疫情關係，活動少、訂單也跟著減少，社福機構庇護工廠的烘焙坊更難...

瑞穗北回歸線公園 5月4日關閉修繕3個月

北回歸線標誌公園位在花蓮舞鶴台地，白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點。隨著五一連假將至，想要前往瑞穗北...

熱門新聞

「自救價」不用千元 烏山頭湖境會館住第二晚僅888

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

錢櫃KTV火警釀5死 消防員：逃生避難圖記好最重要

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

錢櫃火災！柯文哲南下屏東訪察 緊急中斷行程北返

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。