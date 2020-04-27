影／疫情樂音暖人心 宜蘭市公所辦為愛演奏戶外音樂會
新冠肺炎疫情期間，室內音樂會搬到外戶了。宜蘭市公所今上午在宜蘭人故事館水池旁與宜蘭節慶室內樂團合辦「為愛演奏」戶外直播音樂會，邀請知名銅管音樂家陳彥兆、Lee Aleen、黃予韵現場演奏，同時在市公所youtube和節慶室內樂團總監黃啟信老師的個人粉絲專頁「鱷魚哥哥的音樂世界」平台直播，提供有獎徵答。
此次音樂會邀請全台頗負盛名的銅管音樂家、宜蘭子弟共襄盛舉，包含「宜蘭之光」的旅德小號演奏家陳彥兆先生，「台灣好女婿」美國茱麗亞音樂院長號教授Lee Aleen先生，「宜蘭之子」國立師範大學音樂系榜首的青年小號家黃予韵先生，宜蘭地區著名的長號演奏家及音樂教育家黃啟信先生，共同組成噶瑪蘭獨奏家銅管重奏團，為戶外直播帶來美妙的樂聲。
市長江聰淵表示，這場音樂會在宜蘭市公所youtube平台進行直播，採互動式解說音樂會的方式進行，與愛樂朋友分享音樂小故事與樂器小常識，另外在「鱷魚哥哥的音樂世界」粉絲專頁上舉辦有獎徵答活動，規畫4個題目在直播時提問，每個題目的前5名答對者能夠得到紀念杯，馬克杯是紀念宜蘭橋封橋改建前江市長拓印有「宜蘭橋」字樣，期待大家平安度過疫情。
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