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基市長林右昌：北市火災是人禍 基隆擴大消防安全檢查

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今早說，目前的資訊顯示台北市KTV火災不是天災，而是人禍，基隆市今天開始擴大消防安全檢查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今早說，目前的資訊顯示台北市KTV火災不是天災，而是人禍，基隆市今天開始擴大消防安全檢查。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌今早說，台北市昨天發生KTV火災，造成多人傷亡，非常遺憾。目前的資訊顯事不是天災，而是人禍，基隆市今天開始擴大消防安全檢查。

基隆市消防局上午在海洋廣場舉辦捐贈儀式，接受財團法人台北市台灣省城隍廟捐贈全裝備FRP充氣式救生艇，基隆天顯宮捐贈救護車。消防局另舉辦空拍機隊成軍典禮，象徵基隆市立體救災救難能量大幅提升。

林右昌受訪時說，台北市昨天發生KTV災為，造成多人傷亡，這是一件非常遺憾的事情。就目前的資訊看來，這件事不是天災，而是人禍，的確有許多值得借鏡還有檢討的地方，所以基隆市今天開始擴大消防安全檢查。

林右昌表示，有關公料安全維護，在消防人員部分都有非常清楚的規範，以及標準作業模式。建物在整個施工的時候，不應該去關閉灑水、警報等消防系統，而是應該乾脆就不營業。

林右昌說，很可惜發生這樣的事情，希望所有現在還在醫院的民眾都能夠平安健康。這是不幸的事情，沒有人願意看到這樣的事情發生，我們大家一起努力，看怎麼樣能夠把救災救難的工作做的更好。

基隆 林右昌 北市

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