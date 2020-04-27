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影／民間捐全國首個充氣負壓隔艙 台東離島後送有保障

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影

民間損贈的全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午在內政部空勤總隊第三大隊第三隊（台東分隊）舉辦捐贈及啟用儀式，台東縣長饒慶鈴代表受贈，她表示，不僅讓台東離島防疫添利器，也讓負責離島醫療後送的空勤弟兄、醫護人員更有保障。

捐贈及啟用儀式今天上午9點30分在空勤台東分隊舉行，全方位救護車公司執行長姜尚佑與生命之星救護車公司執行長陳德浩，共同捐贈全國第一個充氣式負壓隔離艙給台東縣，作為離島新冠肺炎疑似個案後送台灣之用，並由全美五金協助裝置在空勤黑鷹救護直升機上，未來充氣式負壓隔離艙也可作為其他法定傳染病病患後送台灣醫療使用。

台東縣長饒慶鈴除代表受贈，她也代表台東縣民頒發感謝狀給全方位救護車公司、生命之星救護車公司、全美五金。饒慶鈴表示，台東醫療資源不如西部，雖然台東仍然零確診，但縣府上下都不敢鬆懈。

她說，疫情開始之際，她就擔心蘭嶼及綠島二個隔離島，萬一有新冠肺炎個案怎麼後送？立即要求衛生局趕快訂定可行流程，上周充氣式負壓隔離艙運抵台東，感謝空勤台東分隊隊協助完成試安裝負壓艙在直升機使用，一切順利。

她指出，全方位、生命之星救護車兩家公司都不在台東，對台東卻有滿滿愛心。也感謝全美五金協助安裝。

她表示，有了充氣式負壓隔離艙，可讓台東離島緊急後送有更精進的作為，且在防疫重任下，更能保護參與離島病患後送的救護人員，民間這份愛心將讓台東醫護、空勤弟兄們備感溫暖、執勤更安全。

民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影
民間損贈台東縣全國首個充氣式負壓隔離艙，今天上午舉行捐贈及啟用儀式，並實際操作演練。記者羅紹平／攝影

台東 救護車 新冠肺炎

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