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基拓寬山路議員被偵訊、商業聞人涉訟 低調公告通車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程第2標」低調通車，這件工程曾發道路兩側靈泉禪寺和擁恆文創園區土地糾紛。記者邱瑞杰／攝影
「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程第2標」低調通車，這件工程曾發道路兩側靈泉禪寺和擁恆文創園區土地糾紛。記者邱瑞杰／攝影

基隆市月眉路有髮夾彎，市府斥資4億多元截彎取直，費時6年多完工後，僅「公告」放行，未辦通車儀式。闢建這條新路曾傳有弊，導致全市近六成市議員被檢方傳訊，還有商業聞人涉訟，喧騰一時，地方傳言才會低調通車。市府表示，考量防疫才未辦通車儀式，無關舊事。

新路工程名為「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程第2標」，2013年動工，今年3月完工。新路起於月眉山高點朝天宮，終點是擁恆文創園區入口，全長1230公尺，其中775公尺為高架橋面，路寬13公尺，雙向各1線道。

市府辦理徵收土地作業時，當地靈泉禪寺質疑新路刻意避開擁恆土地，反要徵收禪寺土地，缺乏正當性，禪寺另控告擁恆總裁陳振豐涉竊佔寺方土地。

月眉山上住戶及往來人車不多，道路拓寬工程「直達」擁恆受到質疑，加上靈泉禪寺對土地徵收有異見，市議會2012年一度凍結預算，後又解凍。

檢方2014年先查辦前議長黃景泰特別費涉貪案，接著大動作查辦月眉案，傳訊18名議員，其中17人請回，但被指送錢疏通同僚解凍預算的鄭怡信遭法院裁定羈押。基隆地院就月眉案判黃、鄭有罪，2人上訴，高院改判無罪，高檢署上訴，最高法院駁回，無罪確定。

陳振豐被控竊占靈泉禪寺土地，2017年判刑4年定讞，前檢察總長顏大和提非常上訴，經更審，高院去年底改判陳無罪確定。此外，施工過程也曾發生兩次工安意外，共造成3人死亡。

這條花費超過4億元，費時6年多興建的道路，在基隆堪稱是大工程，完工之後，工務處人員在4月10日移走道路兩端圍籬，悄悄開放通車，有別傳統官場運作，引起地方議論。

市府發言人沈詠珮表示，考量新冠肺炎疫情威脅，才決定以公告方式，宣布月眉路拓寬工程第2標路段開放行車，不辦通車儀式。

基隆 新冠肺炎 工安

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