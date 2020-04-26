口罩掛耳線過短 宜縣府：近期公布退換方式

宜蘭縣近期有不少民眾反映，購買的成人口罩出現掛耳線過短，造成配戴困擾。宜蘭縣政府今天表示，近期將公布退換方式，初步規劃將以各地衛生所為主要退換貨管道。

日前，有不少縣民向宜蘭縣政府消保官反映，因購買的成人口罩掛耳線太短，戴起來耳朵不舒服，甚至出現容易斷裂情形。

由於口罩購買後無法退換，造成不少縣民困擾，宜蘭縣長林姿妙24日曾呼籲中央改善相關問題。

宜蘭縣衛生局晚間表示，感謝中央已重視到這個問題，並授權地方政府協調解決。針對口罩退換方式，目前還正在協調，也在清點相關數量。

衛生局指出，縣府近期會公布退換方式，考量減少藥局藥師的工作負擔，將排除由各地藥局負責；初步規劃，將以縣內各地衛生所為主要退換管道。