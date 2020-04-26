快訊

錢櫃唯一正職員工命喪火場 妻崩潰：不該邊施工邊營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年難得一見日環食夏至現身 花蓮縣府推天文旅遊

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府將結合旅宿、名產業及旅行業推出「天文旅遊」活動，以「流星花蓮」為主題，開辦天文旅遊達人培訓課程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府將結合旅宿、名產業及旅行業推出「天文旅遊」活動，以「流星花蓮」為主題，開辦天文旅遊達人培訓課程。圖／花蓮縣政府提供

百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後，下半年還有英仙座及雙子座流星雨。花蓮縣政府將結合旅宿、名產業及旅行業推出「天文旅遊」活動，以「流星花蓮」為主題，開辦天文旅遊達人培訓課程，邀請遊客到花蓮享受無光害觀察天文。

根據天文台調查，夏至6月21日將出現日環食，台灣剛好位於環食帶上，包括花蓮南區、台東池上等地都能看到天文奇景「日環食」的全貌。今年日環食將從下午2時51分起至5時26分結束，遮蔽的範圍大約占太陽面積98%左右，月亮遮蔽於太陽正中央時更可能出現聖人光環。

根據天文資料，台灣下一次可見的日環食要等到2070年4月11日，那時環食帶僅通過屏東縣貓鼻頭、鵝鑾鼻等地；下次台灣可見同樣大範圍的日環食得要再等到195年後的2215年6月28日，因此今年日環食可說是百年難得一見景色。

花蓮縣政府推出4場各為期2天的「天文旅宿達人及天文旅遊解說員」培訓課程，課程對象為花蓮縣合法旅宿業及觀光相關從業人員，推廣花蓮天文主題旅遊及特色賞星旅宿。課程內容包含日環食介紹、四季星座辨識技巧、中西方星座故事、星座盤及免費星座軟體介紹等室內培訓及戶外星空解說。

其中，每場次課程第一天的戶外星空解說於19時30分至21時舉行，開放20位一般民眾參加，課程將在4月28日上午10時開放線上報名，報名請上「流星花蓮」活動官網「天文培訓課程」頁面。

另外，為搶搭天文商機，縣府即日起開始招募「天文限定商品」，鼓勵觀光業界開發「天文限定商品」，符合資格的業者商品，縣府將在活動官方網站「流星花蓮」的「天文限定商品」頁面進行宣傳，並透過2020天文旅遊各項宣傳及活動持續行銷。詳細活動內容，請上「流星花蓮」天文旅遊活動官網查詢。

百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後。圖／台北市天文館吳昆臻提供
百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後。圖／台北市天文館吳昆臻提供

星座 奇景 屏東縣

延伸閱讀

廠商假藉花蓮縣府推銷輔具 請民眾提高警覺

台裔天文物理學家／馬中珮當選美國藝術與科學學院院士

下次再見195年後 觀日環食相約池上大坡池

台裔天文物理學家馬中珮 當選美國藝術與科學學院院士

相關新聞

百年難得一見日環食夏至現身 花蓮縣府推天文旅遊

百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後，下半年還有英仙座及雙子座流星雨。花蓮縣政府...

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

疫情重創餐廳的客人大幅減少，宜蘭礁溪五星級飯店改推各式外帶餐盒，非常受歡迎；位於羅東市區的金門餐廳也有外帶便當，每天都賣...

社福機構烘焙坊母親節業績慘兮兮 期待訂單上門來

往年母親節蛋糕的大宗訂單現在應該都要陸續進來了，但今年因為疫情關係，活動少、訂單也跟著減少，社福機構庇護工廠的烘焙坊更難...

瑞穗北回歸線公園 5月4日關閉修繕3個月

北回歸線標誌公園位在花蓮舞鶴台地，白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點。隨著五一連假將至，想要前往瑞穗北...

你吃海藻我作畫 海科館志工吳金輝用海藻拼貼山水畫

基隆海科館志工吳金輝從小讀空軍幼校、官校，畢業後入伍，與空軍結緣30多年。上校退伍後，吳金輝到海科館當志工，海洋反而成為...

宜蘭已故「國樂之母」獲總統褒揚令 學生念師恩眼眶紅

宜蘭「國樂之母」張月城女士日前逝世，享耆壽93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，林姿妙縣長今天親自到張女士家中轉...

抹茶山雨霧 人潮銳減 防疫照常

以抹茶山美景暴紅的宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊步道，上周末因天氣放晴，上千人潮湧入，讓縣府與羅東林區管理處祭出防疫管制。昨天假日因有雨霧，遊客數僅剩三分之一，山下停車場未再啟動管制措施，但縣府仍提醒遊客要配合防疫，保持一定社交距離。

孝親也防疫 母親節大餐拚外帶

疫情籠罩，削弱民眾外食意願，迎接母親節，花蓮不少飯店都推出外帶合菜，讓民眾在家孝親，也能享用大餐。福容大飯店花蓮店今年首度推出外帶合菜，10人分8000元；翰品酒店也首度推出中式合菜外送、外帶服務。台開新天堂樂園6家主題餐廳也推外送，單筆滿額還可折抵運費。

盤商收購慢 花蓮西瓜促銷 買瓜送米

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但今年受疫情衝擊，盤商姍姍來遲，價格也不如以往。各產區農會透過加強網路行銷、推出買瓜送米等早鳥優惠衝刺銷量，也盼農政單位協助，避免滯銷。

社團春秋／台東500公益俱樂部 女賓請止步

台東縣有個很有名的社團「500公益俱樂部」，社團成員來自台東各行各業菁英，有獅友、扶輪社友、商會會員，還有鄉鎮市長與民意代表，這個社團不收女會員，成立宗旨就是聯誼，但成員在吃吃喝喝之餘，不忘做公益，過去7年已持續捐助弱勢團體善款161萬餘元。

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

台東縣逾8成學校學生數不到百人，全縣學生10人以下班級達325班，約近一半，1到2人的有58班，比率8%。台東是全國師生...

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心日前公布「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎」，讓有需求的適用對象，可在全國7家醫院自費檢驗。東部唯一的花...

熱門新聞

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

新冠肺炎疫情未減緩 廟東夜市外帶客變多

五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

原本無肉不歡 她吃素一年體重少了25公斤

錢櫃KTV火警釀5死 消防員：逃生避難圖記好最重要

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。