百年難得一見日環食夏至現身 花蓮縣府推天文旅遊

百年難得一見天文奇景「日環食」將於夏至6月21日現身，下次再見到是195年後，下半年還有英仙座及雙子座流星雨。花蓮縣政府將結合旅宿、名產業及旅行業推出「天文旅遊」活動，以「流星花蓮」為主題，開辦天文旅遊達人培訓課程，邀請遊客到花蓮享受無光害觀察天文。

根據天文台調查，夏至6月21日將出現日環食，台灣剛好位於環食帶上，包括花蓮南區、台東池上等地都能看到天文奇景「日環食」的全貌。今年日環食將從下午2時51分起至5時26分結束，遮蔽的範圍大約占太陽面積98%左右，月亮遮蔽於太陽正中央時更可能出現聖人光環。

根據天文資料，台灣下一次可見的日環食要等到2070年4月11日，那時環食帶僅通過屏東縣貓鼻頭、鵝鑾鼻等地；下次台灣可見同樣大範圍的日環食得要再等到195年後的2215年6月28日，因此今年日環食可說是百年難得一見景色。

花蓮縣政府推出4場各為期2天的「天文旅宿達人及天文旅遊解說員」培訓課程，課程對象為花蓮縣合法旅宿業及觀光相關從業人員，推廣花蓮天文主題旅遊及特色賞星旅宿。課程內容包含日環食介紹、四季星座辨識技巧、中西方星座故事、星座盤及免費星座軟體介紹等室內培訓及戶外星空解說。

其中，每場次課程第一天的戶外星空解說於19時30分至21時舉行，開放20位一般民眾參加，課程將在4月28日上午10時開放線上報名，報名請上「流星花蓮」活動官網「天文培訓課程」頁面。