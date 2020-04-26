疫情影響金崙部落停辦收獲祭 台東縣府尊重各部落自主
每年6月底至8月底，台東縣各原民部落都會舉辦歲時祭儀豐年祭及收穫祭，今年受新冠肺炎疫情影響，太麻里鄉排灣族金崙部落已決議停辦今年小米收穫祭，首次中斷部落重大活動，至於其他部落會不會跟進？縣府原民處表示，原則尊重各部落自主，近期會召集鄉鎮市公所研議
台東縣原住民人口約有三分之一，原民總人數比花蓮少，卻是全國原民人口比率最高，族群最多的縣市，每年6月底至8月底，各部落都會陸續辦理豐年祭及收穫祭，來自全省各地的族人都會回部落參加，也是吸引觀光的年度盛事。
去年台東縣各部落歲時祭儀活動就有148場，縣府原住民行政處表示，今年受到疫情影響，豐年祭是否要停辦或延期，決定權在部落，目前還無法確定還有那些部落決定停辦或延期，要等到6月才會明朗，若有部落決定照常舉辦，縣府會針對防疫措施和部落進行交流並提供必要協助。
受至新冠肺炎疫情影響，太麻里鄉排灣族金崙部落「開第一槍」，已決議停辦今年小米收穫祭，金崙村長陳志偉坦言，要停辦部落超過百年歷史活動，大家內心都很掙扎。但這次疫情衝擊很大，文化傳承固然重要，考量部落族人的健康安全優先，經過部落討論後，才決議今年停辦，明年再擴大舉辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言