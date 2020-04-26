五星級外帶餐盒受歡迎 餐廳母親節桌菜推外帶搶訂單

疫情重創餐廳的客人大幅減少，宜蘭礁溪五星級飯店改推各式外帶餐盒，非常受歡迎；位於羅東市區的金門餐廳也有外帶便當，每天都賣出數百個。面對母親節來臨，以前訂桌爆滿的各大餐廳，現在也都紛紛提供整桌菜外帶。

如果餐廳不想讓員工放無薪假，每天就得要有工作做，共體時艱。位於礁溪寒沐酒店推出三款川薈餐盒，價位從精選餐盒150元附湯，到豪華餐盒350元附湯及水果，另有一款日式和風炙燒壽司餐盒，鄰近鄉鎮只要訂滿1000元就外送，比較遠的鄉鎮訂滿3000元外送。

150元餐盒裡有起司雞排、鵪鶉醬燒肉及蝦捲等，CP值很高，上周五縣政府開會一口氣就訂了500多個餐盒，而且寒沐飯店位於前往聖母山莊抹茶山的路上，更有登山客下山預訂餐盒，運動完小花費也能享受五星級美食。

位於溪南地區的羅東金門餐廳，董事長應光偉堅持不會讓員工放無薪假，所以最近推出80元以上便當，消費可以挑選焢肉、雞腿或魚排等不同口味，120元以上便當附有湯品，份量足夠。

由於餐廳位於羅東鎮住商區，人潮密度高且交通方便，賣得非常好，每天都賣出數百個便當。業者表示，他們會陸續更換菜色，滿足消費者需求。

五月份第二個星期日是母親節，子女們返家大多選在餐廳吃飯共度佳節，通常這時候各大餐廳訂單已經七至八成滿，下個月想要再訂桌就一桌難求。