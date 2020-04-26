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廠商假藉花蓮縣府推銷輔具 請民眾提高警覺

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
近日有廠商假藉縣府名義，不但到宅推銷輔具，還想利用個人資料向縣府申請補助，縣府表示，並未委託廠商，請民眾留意提高警覺。記者王思慧／攝影
近日有廠商假藉縣府名義，不但到宅推銷輔具，還想利用個人資料向縣府申請補助，縣府表示，並未委託廠商，請民眾留意提高警覺。記者王思慧／攝影

詐騙案陳出不窮，花蓮縣政府社會處接獲舉報，竟有廠商假藉縣府名義，不但到宅推銷輔具，還想利用個人資料向縣府申請補助。社會處表示，縣府並未委託廠商接洽輔具購買事宜，請民眾留意提高警覺，並提醒家中長輩切勿向不明來源廠商提供個人資料，以免上當。　

因應高齡化社會來臨，縣府社會處配合中央「長照2.0」政策，針對失能長者提供輔具補助、居家無障礙改善服務，每3年最高補助4萬元費用，108年補助人次2千多人，補助金額高達574萬元。

社會處指出，近日有民眾反應，向廠商購買輔具卻出問題，卻聯絡不上廠商，變成消費糾紛；由於補助政策上路，縣府發現銷售員自稱與縣府合作，到民眾家裡推銷，但廠商推托是民眾願意購買，受害者多是獨居老人或家裡只有外籍看護，目前已有5、6起類似案件，相信還有黑數。

社會處表示，自108年8月1日起，縣府推動輔具廠商代償墊付機制，由特約廠商直接向縣府請款，簡化民眾輔具請款流程且免先墊付款項，讓有輔具使用需求者，不再為輔具單價高而煩惱。

不過，最近有些廠商以縣政府名義去電或到宅向民眾推銷輔具，意圖誤導民眾向廠商購買輔具，更近一步誘導提供詳細個人資料，以此向縣政府申請補助，從中牟利。

社會處表示，家中有輔具需求的長輩，可依程序致電各鄉鎮衛生所，由長照專員到宅初步評估後轉介花蓮縣輔具中心，待評估完成後，社會處將核發公文，並由民眾持公文向廠商接洽購買安裝。強調縣府不會提供個資給輔具廠商，呼籲民眾留意並提醒家中長輩。

長照 衛生所 外籍看護

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