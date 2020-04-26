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社福機構烘焙坊母親節業績慘兮兮 期待訂單上門來
往年母親節蛋糕的大宗訂單現在應該都要陸續進來了，但今年因為疫情關係，活動少、訂單也跟著減少，社福機構庇護工廠的烘焙坊更難搶訂單，業績不到往年一半，現在只能以預訂折扣優惠或改做小蛋糕，另類行銷。
蘭智烘焙坊原本位於宜蘭縣三星鄉尾塹村的尾塹烘焙坊，因為位處偏遠，加上疫情衝擊，停業了一陣子，後來搬到羅東樟樹園4月21日起開張試賣，這裡人來人往，試賣後遇到的第一個重要節日是母親節。
蘭智表示，往年在最近這陣子，因應母親節期間大大小小的慶祝活動，通常都會有餐盒或蛋糕的訂單陸續進來，可是直到目前為止，母親節訂單情況不到往年的一半；至於這幾個月來的餐盒因為有公家及民間單位活動少了，更是不到以前的三分之一。
烘焙坊競爭激烈，雖然成本日益提高，但蘭智烘焙坊仍堅持嚴選通過認證原物料，母親節前推出「重乳酪蛋糕」、「70%巧克力蛋糕」及餅乾禮盒等禮盒，凡於5月3日以前訂購，可享9折優惠，電洽專線（03）9530129。
位於羅東運動公園的老懂愛心商店也是以烘焙點心為主，營業地點非常好，但蘭馨婦幼中心執行長黃淑鈴說，以前幾乎每天都有訂單，現在每個月的訂單才一兩次；面對母親節，他們也不大敢做行銷，既然景氣不好又擔心群聚感染，所以最近推出50元的個人小蛋糕，看多少人要吃就買幾個，經濟實惠，訂購電話（03）9532272。
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