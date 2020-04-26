快訊

影／敦睦艦隊與台鐵車長案 指揮中心14:00記者會

17歲女錢櫃打工遇火失聯 母兄焦急趕到場相擁大哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞穗北回歸線公園 5月4日關閉修繕3個月

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點，花東縱谷國家風景區管理處預計於5月4日起關閉3個月施工，提升旅遊設施品質。圖／花東縱谷管理處提供
白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點，花東縱谷國家風景區管理處預計於5月4日起關閉3個月施工，提升旅遊設施品質。圖／花東縱谷管理處提供

北回歸線標誌公園位在花蓮舞鶴台地，白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點。隨著五一連假將至，想要前往瑞穗北回歸線公園腳步要加快，花東縱谷國家風景區管理處預計於5月4日起關閉3個月施工，以提升花東地區旅遊設施品質。另鯉魚潭賞螢活動剩下2梯次，皆還有名額。

北回歸線標誌公園內除了日晷標誌，周遭還有巨大茶壺造型的裝置藝術，在公園兩側的木製迴廊中，設有許多跟天象、地球科學等相關的解說牌示，每到夏至的那一天，太陽直射在北回歸線上，中午「立竿不見影」，是北回歸線上的獨特天象，夏天時還會舉辦夏至235的活動，吸引人潮前來吃美食、看表演。

縱管處長郭振陵表示，每年都會針對轄內景點進行通盤檢視，今年持續受到新型冠狀病毒疫情影響，遊客數減少，因此加速風景區內公共設施改善計畫，預計在五一連假過後，北回歸線標誌公園將於5月4日起至8月31日暫停服務，將旅客不便降到最低，另台東池上地牛故事館及六口溫泉於27日起至8月31日暫停服務。

縱管處表示，「2020鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動於5月1、2日為最後2梯次，每天晚上7時及8時各1梯次，每梯次遊客上限為150名，活動全面採網路報名及實名制措施。

郭振陵說，為配合中央流行疫情指揮中心規定，今年賞螢活動將於鯉魚潭環潭步道入口二側設置管制點，己報名完成的遊客請於潭南延壽亭報到，並配合志工量測額溫、手部酒精消毒及戴口罩等防疫措施。其餘周一至周四及周日沒有管制賞螢人數總量時，也歡迎遊客自行前往觀賞。

本次賞螢志工導覽全程免費，目前5月1日2場還有約130多名空額、2日2場次則剩200名，歡迎趁著連假到鯉魚潭賞螢，同時結合台灣好行縱谷花蓮線來回的火金姑專車120元「賞螢套票」，民眾可持活動票券至賞螢活動現場兌換伴手禮一份。

延伸閱讀

宅在家賞螢！「阿春爸」拍出超療癒「梅嶺線上賞螢趣」

2020春季賞螢在大坑 中市警五分局交通疏導

全台賞螢攻略懶人包！螢光點點，輝映全台

屢見脫序賞螢 那瑪夏動員勸導

相關新聞

瑞穗北回歸線公園 5月4日關閉修繕3個月

北回歸線標誌公園位在花蓮舞鶴台地，白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點。隨著五一連假將至，想要前往瑞穗北...

你吃海藻我作畫 海科館志工吳金輝用海藻拼貼山水畫

基隆海科館志工吳金輝從小讀空軍幼校、官校，畢業後入伍，與空軍結緣30多年。上校退伍後，吳金輝到海科館當志工，海洋反而成為...

宜蘭已故「國樂之母」獲總統褒揚令 學生念師恩眼眶紅

宜蘭「國樂之母」張月城女士日前逝世，享年93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，林姿妙縣長今天親自到張女士家中轉...

抹茶山雨霧 人潮銳減 防疫照常

以抹茶山美景暴紅的宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊步道，上周末因天氣放晴，上千人潮湧入，讓縣府與羅東林區管理處祭出防疫管制。昨天假日因有雨霧，遊客數僅剩三分之一，山下停車場未再啟動管制措施，但縣府仍提醒遊客要配合防疫，保持一定社交距離。

孝親也防疫 母親節大餐拚外帶

疫情籠罩，削弱民眾外食意願，迎接母親節，花蓮不少飯店都推出外帶合菜，讓民眾在家孝親，也能享用大餐。福容大飯店花蓮店今年首度推出外帶合菜，10人分8000元；翰品酒店也首度推出中式合菜外送、外帶服務。台開新天堂樂園6家主題餐廳也推外送，單筆滿額還可折抵運費。

盤商收購慢 花蓮西瓜促銷 買瓜送米

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但今年受疫情衝擊，盤商姍姍來遲，價格也不如以往。各產區農會透過加強網路行銷、推出買瓜送米等早鳥優惠衝刺銷量，也盼農政單位協助，避免滯銷。

社團春秋／台東500公益俱樂部 女賓請止步

台東縣有個很有名的社團「500公益俱樂部」，社團成員來自台東各行各業菁英，有獅友、扶輪社友、商會會員，還有鄉鎮市長與民意代表，這個社團不收女會員，成立宗旨就是聯誼，但成員在吃吃喝喝之餘，不忘做公益，過去7年已持續捐助弱勢團體善款161萬餘元。

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

台東縣逾8成學校學生數不到百人，全縣學生10人以下班級達325班，約近一半，1到2人的有58班，比率8%。台東是全國師生...

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心日前公布「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎」，讓有需求的適用對象，可在全國7家醫院自費檢驗。東部唯一的花...

花蓮三棧溪河道整理引爭議 縣府與居民溝通允加強復育

花蓮縣府近日因應汛期，在秀林鄉三棧溪施工整理河道，因事先未說明，招致質疑破壞生態的聲浪；縣府與居民面對面溝通後，達成共識...

五結鄉母親表揚大會防疫 只頒獎不表演不餐敘人流分散

宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦...

「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念

台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地...

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

影／盧秀燕救一中商圈 1000元有找搞定三餐

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。