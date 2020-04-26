瑞穗北回歸線公園 5月4日關閉修繕3個月

北回歸線標誌公園位在花蓮舞鶴台地，白色日晷造型的北回歸線標誌，是旅客經過時必拍照的景點。隨著五一連假將至，想要前往瑞穗北回歸線公園腳步要加快，花東縱谷國家風景區管理處預計於5月4日起關閉3個月施工，以提升花東地區旅遊設施品質。另鯉魚潭賞螢活動剩下2梯次，皆還有名額。

北回歸線標誌公園內除了日晷標誌，周遭還有巨大茶壺造型的裝置藝術，在公園兩側的木製迴廊中，設有許多跟天象、地球科學等相關的解說牌示，每到夏至的那一天，太陽直射在北回歸線上，中午「立竿不見影」，是北回歸線上的獨特天象，夏天時還會舉辦夏至235的活動，吸引人潮前來吃美食、看表演。

縱管處長郭振陵表示，每年都會針對轄內景點進行通盤檢視，今年持續受到新型冠狀病毒疫情影響，遊客數減少，因此加速風景區內公共設施改善計畫，預計在五一連假過後，北回歸線標誌公園將於5月4日起至8月31日暫停服務，將旅客不便降到最低，另台東池上地牛故事館及六口溫泉於27日起至8月31日暫停服務。

縱管處表示，「2020鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動於5月1、2日為最後2梯次，每天晚上7時及8時各1梯次，每梯次遊客上限為150名，活動全面採網路報名及實名制措施。

郭振陵說，為配合中央流行疫情指揮中心規定，今年賞螢活動將於鯉魚潭環潭步道入口二側設置管制點，己報名完成的遊客請於潭南延壽亭報到，並配合志工量測額溫、手部酒精消毒及戴口罩等防疫措施。其餘周一至周四及周日沒有管制賞螢人數總量時，也歡迎遊客自行前往觀賞。

本次賞螢志工導覽全程免費，目前5月1日2場還有約130多名空額、2日2場次則剩200名，歡迎趁著連假到鯉魚潭賞螢，同時結合台灣好行縱谷花蓮線來回的火金姑專車120元「賞螢套票」，民眾可持活動票券至賞螢活動現場兌換伴手禮一份。