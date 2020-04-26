你吃海藻我作畫 海科館志工吳金輝用海藻拼貼山水畫

基隆海科館志工吳金輝從小讀空軍幼校、官校，畢業後入伍，與空軍結緣30多年。上校退伍後，吳金輝到海科館當志工，海洋反而成為生活重心。他從學做藻類標本，進而用海藻拼貼山水畫，寄情導覽和創作，讓退休生活增添不少樂趣。

為什麼要讀軍校？出生在雲林縣偏僻鄉下的吳金輝說，老家小學旁有座小山，每當有行軍部隊駐紮，軍中的「老芋仔」做好饅頭，都會分送小孩子，讓他對軍人有好印象。

因為家貧，吳金輝初中畢業後想考「免費」的師專，但未如願，只考上公立虎尾高中。當時哥哥有朋友讀空軍幼校，他從對方口中得知讀軍校也不用錢，便偷偷剖開平日存零錢的竹撲滿，瞞著家人坐車到嘉義報考空軍幼校，從此與空軍結緣，直到50歲從上校官階退伍。

吳金輝在部隊的專長是通信電子，退伍後有知名電腦公司延攬任職。他說，因為妻子說服役期間，他與家人相處時間不多，好不容易退伍就別再工作，並舉家搬到妻子的故鄉基隆。

50歲的男性似乎閒得住，吳金輝服役期間，曾5度奉派赴美國受訓，英語能力不錯。子女求學期間分別隨校隊出國比賽，校方請他隨行當顧問，讓他愛上旅遊，因此一退伍先去考了英語導遊、領隊證照。

2006年間郵輪開始泊靠基隆港，吳金輝加入基隆觀光協會，充當旅客與計程車司機的翻譯。為了能帶散客好好玩基隆，他也去社區大學上「基隆采風」課程。早年知名的華視新聞雜誌錄製基隆砲台主題，就由他入鏡導覽。

海科館在2012年招募導覽志工，吳金輝因妻子曾擔任海科館行政志工，決定報名，從此「由空軍轉為海軍」，生活圈有滿滿的海洋元素。

海科館為志工安排許多課程，充實導覽解說能力。吳金輝受藻類專家張睿昇啟蒙，學習製作海藻標本，加上妻子愛畫水墨畫，讓他興起拼貼海藻標本作畫的念頭，越做越起勁。海科館在潮境海洋中心籌辦四季微特展，首檔「春之藻」展覽，就展出吳金輝多件作品。

吳金輝說，藻類主要分成綠、褐、紅3種顏色，還有少數藍色或黃色的海藻。為了作畫，必須在對的季節去採集各種顏色的海藻，帶回家後沖去鹽分，用報紙包覆多次，吸走大部分水分再壓平。