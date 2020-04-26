快訊

不斷更新／林森北路錢櫃失火20多人受困 1人無生命跡象送醫

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭已故「國樂之母」獲總統褒揚令 學生念師恩眼眶紅

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天轉頒總統褒揚令，給已故「國樂之母」張月娥女士，張老師生前所教過的學生們也前來悼念。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙今天轉頒總統褒揚令，給已故「國樂之母」張月娥女士，張老師生前所教過的學生們也前來悼念。 記者戴永華/攝影

宜蘭「國樂之母」張月城女士日前逝世，享年93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，林姿妙縣長今天親自到張女士家中轉頒，不少學生到場感念老師的付出與照顧，不禁紅了眼眶。

褒揚令由張月娥的二女兒林美華代表受頒。林姿妙表示，張月娥老師對宜蘭縣音樂文化教育有重要貢獻，享有宜蘭「國樂之母」盛譽，她的過世令人哀傷。宜蘭中小學國樂團、 絲竹樂團在國內外各項比賽屢屢拿下傲人的成績，學習國樂的人口比例也相當高，大部分原因是張老師跨半世紀耕耘的基石。

林美華說，母親最後能得到總統的明令褒揚，是一生最大的榮耀。

張月娥出生於瑞芳，父親是採礦包商。她14歲時搬到礁溪定居，念高中時開始學習鋼琴，婚後先後在礁溪國小及國中任教，曾經6度榮獲宜蘭縣優良教師，民國63年獲選省教育廳優良教師。

國家交響樂團低音首席傅永和是張月娥的學生，今天紅著眼眶感恩說，國中時跟老師學國樂，因沒錢繳不出學費，老師讓他免費學習;出國回來後，老師知道他買不起樂器，也幫忙到處募款才買下低音提琴，如果不是張老師，就沒有今日的他。

礁溪國中校長吳錫傳是該校國樂指導老師，他還記得民國101年舉辦音樂會前，張老師塞給他一個大紅包，鼓勵他在國樂路上傳藝60年，希望他繼續勇敢逐夢，讓他感動到現在都還忘不了。

張月娥3月22日逝世，宜蘭縣向中央申請褒揚令，總統府4月17日核定。

她在民國57年，資源匱乏的情況下創辦礁溪國中國樂團，不分寒暑全力培訓樂團學生，不只桃李滿天下，也使宜蘭到處響起優美的絲竹之音，堪稱宜蘭音樂文化教育的典範。

退休後更和一群志同道合朋友繼續從事宜蘭鄉土音樂- 歌仔戲曲的保存、推廣及調查工作，詳實記錄本地歌仔戲歷史、老藝人資料、歌仔戲戲曲的各種唱腔和樂器，「本地歌仔戲音樂之調查與報告」是記述本土音樂的經典之作，至今影響深遠。

宜蘭縣長林姿妙今天轉頒總統褒揚令，給已故「國樂之母」張月娥女士。 記者戴永華/攝影
宜蘭縣長林姿妙今天轉頒總統褒揚令，給已故「國樂之母」張月娥女士。 記者戴永華/攝影

延伸閱讀

追思甘惠忠神父 總統親頒褒揚令

疫情中挺漁民 企業家標得屏東宜蘭第一鮪宴請弱勢

抹茶山上周爆量後 宜蘭風景區今天假日人潮大減

影／一條魚賣200萬！宜蘭第一鮪每公斤1萬賣出

相關新聞

你吃海藻我作畫 海科館志工吳金輝用海藻拼貼山水畫

基隆海科館志工吳金輝從小讀空軍幼校、官校，畢業後入伍，與空軍結緣30多年。上校退伍後，吳金輝到海科館當志工，海洋反而成為...

宜蘭已故「國樂之母」獲總統褒揚令 學生念師恩眼眶紅

宜蘭「國樂之母」張月城女士日前逝世，享年93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，林姿妙縣長今天親自到張女士家中轉...

抹茶山雨霧 人潮銳減 防疫照常

以抹茶山美景暴紅的宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊步道，上周末因天氣放晴，上千人潮湧入，讓縣府與羅東林區管理處祭出防疫管制。昨天假日因有雨霧，遊客數僅剩三分之一，山下停車場未再啟動管制措施，但縣府仍提醒遊客要配合防疫，保持一定社交距離。

孝親也防疫 母親節大餐拚外帶

疫情籠罩，削弱民眾外食意願，迎接母親節，花蓮不少飯店都推出外帶合菜，讓民眾在家孝親，也能享用大餐。福容大飯店花蓮店今年首度推出外帶合菜，10人分8000元；翰品酒店也首度推出中式合菜外送、外帶服務。台開新天堂樂園6家主題餐廳也推外送，單筆滿額還可折抵運費。

盤商收購慢 花蓮西瓜促銷 買瓜送米

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但今年受疫情衝擊，盤商姍姍來遲，價格也不如以往。各產區農會透過加強網路行銷、推出買瓜送米等早鳥優惠衝刺銷量，也盼農政單位協助，避免滯銷。

社團春秋／台東500公益俱樂部 女賓請止步

台東縣有個很有名的社團「500公益俱樂部」，社團成員來自台東各行各業菁英，有獅友、扶輪社友、商會會員，還有鄉鎮市長與民意代表，這個社團不收女會員，成立宗旨就是聯誼，但成員在吃吃喝喝之餘，不忘做公益，過去7年已持續捐助弱勢團體善款161萬餘元。

救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

台東縣逾8成學校學生數不到百人，全縣學生10人以下班級達325班，約近一半，1到2人的有58班，比率8%。台東是全國師生...

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心日前公布「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎」，讓有需求的適用對象，可在全國7家醫院自費檢驗。東部唯一的花...

花蓮三棧溪河道整理引爭議 縣府與居民溝通允加強復育

花蓮縣府近日因應汛期，在秀林鄉三棧溪施工整理河道，因事先未說明，招致質疑破壞生態的聲浪；縣府與居民面對面溝通後，達成共識...

五結鄉母親表揚大會防疫 只頒獎不表演不餐敘人流分散

宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦...

「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念

台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地...

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

南迴公路台東達仁鄉安朔至太麻里鄉美和段，全長近60公里，原本已有13支測速照相桿，近日再增添3處，警方希望達到用路人減速...

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

黃金花海超越社交距離 花壇虎山岩賞金針花人潮爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。