宜蘭已故「國樂之母」獲總統褒揚令 學生念師恩眼眶紅

宜蘭「國樂之母」張月城女士日前逝世，享年93歲，總統府為表彰她一生貢獻，特別頒發褒揚令，林姿妙縣長今天親自到張女士家中轉頒，不少學生到場感念老師的付出與照顧，不禁紅了眼眶。

褒揚令由張月娥的二女兒林美華代表受頒。林姿妙表示，張月娥老師對宜蘭縣音樂文化教育有重要貢獻，享有宜蘭「國樂之母」盛譽，她的過世令人哀傷。宜蘭中小學國樂團、 絲竹樂團在國內外各項比賽屢屢拿下傲人的成績，學習國樂的人口比例也相當高，大部分原因是張老師跨半世紀耕耘的基石。

林美華說，母親最後能得到總統的明令褒揚，是一生最大的榮耀。

張月娥出生於瑞芳，父親是採礦包商。她14歲時搬到礁溪定居，念高中時開始學習鋼琴，婚後先後在礁溪國小及國中任教，曾經6度榮獲宜蘭縣優良教師，民國63年獲選省教育廳優良教師。

國家交響樂團低音首席傅永和是張月娥的學生，今天紅著眼眶感恩說，國中時跟老師學國樂，因沒錢繳不出學費，老師讓他免費學習;出國回來後，老師知道他買不起樂器，也幫忙到處募款才買下低音提琴，如果不是張老師，就沒有今日的他。

礁溪國中校長吳錫傳是該校國樂指導老師，他還記得民國101年舉辦音樂會前，張老師塞給他一個大紅包，鼓勵他在國樂路上傳藝60年，希望他繼續勇敢逐夢，讓他感動到現在都還忘不了。

張月娥3月22日逝世，宜蘭縣向中央申請褒揚令，總統府4月17日核定。

她在民國57年，資源匱乏的情況下創辦礁溪國中國樂團，不分寒暑全力培訓樂團學生，不只桃李滿天下，也使宜蘭到處響起優美的絲竹之音，堪稱宜蘭音樂文化教育的典範。