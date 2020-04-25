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救偏鄉小學生學力 台東試辦跨校合班上課　

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台東縣廣原國小五年級學生到池上福原國小合班上課，學生胡祐誠（藍衣）說，超開心。記者羅紹平／攝影
台東縣廣原國小五年級學生到池上福原國小合班上課，學生胡祐誠（藍衣）說，超開心。記者羅紹平／攝影

台東縣逾8成學校學生數不到百人，全縣學生10人以下班級達325班，約近一半，1到2人的有58班，比率8%。台東是全國師生比最高縣市，卻是學生學習成就最低地區，為刺激偏鄉學生學習動機，縣教育處選定電光與關山、廣原與福原國小試辦「合班上課」，若成效良好將全縣推動。

為解決偏鄉小校班級學生人數降低，造成學習動機低、人際社交及同儕互動不足等教育困境，台東縣教育處個月前試辦跨校整合學習計畫，讓學區內鄰近學校同年級學生合班共學，除銜接領域教材、成效評量等，也刺激小班學生學習效能。

因少子化日益嚴重，教育部公布108學年度全國無新生入學的學校有10所，僅1人入學的學校有39所。台東全縣國小班級總數675班，10 人以下的班級有325班約近一半，一至兩人的有58班，比率8%，近1成。

另，台東全縣國小隔代教養學生約占6.5%、單親家庭比率高達19.5%，在在讓偏鄉小校學生學習於弱勢。

台東縣教育處處長林政宏說，台東師生比全國最高，偏鄉小校多數班級一位老師只教一兩位學生，台東孩子應能學到更多學得更好，但台東學生的學習成就，始終是全國最後一名。他認為，應針對台東小校開發新的教學模式，他決定試辦跨校合班上課。

林政宏表示，電光國小全校學生10人，三年級一人，利用國語文領域課堂時間，由教師陪同到全校學生數306人的關山國小與該校三年級合班上課；學生44人的廣原國小，五年級4人也由導師開車載送，與全校學生181人的池上福原國小五年級合班上課，共享國語文、藝文課教學資源。

合班上課１個月，廣原國小五年級學生胡祐誠說，很喜歡到福原上課，因朋友變多，上課更有趣，以前導師提問，他都不敢回答，現在會舉手搶答。

台東縣廣原國小五年級學生（藍衣）到池上福原國小合班上課，學生超開心。記者羅紹平／攝影
台東縣廣原國小五年級學生（藍衣）到池上福原國小合班上課，學生超開心。記者羅紹平／攝影

台東 偏鄉 教育部

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