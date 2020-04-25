防疫也要慶祝母親節 花蓮多家飯店改推外帶桌菜

新冠肺炎疫情籠罩，民眾不想出門，連帶減少外食意願，為迎接母親節，花蓮不少飯店改變作法，推出外帶合菜，讓民眾在家也能享用美食歡慶。福容大飯店花蓮店今年就首度推出外帶合菜，10人分8000元；翰品酒店也首度推出中式合菜外送、外帶服務。台開新天堂樂園6家主題餐廳也與外送業者合作，推出外送服務，單筆滿額還可折抵運費。

福容花蓮店5月起推出母親節外帶合菜，業者表示，受到疫情影響，民眾不敢外出用餐，但母親節還是要慶祝，因應市場需求，推出外帶合菜，5月1日到31日，10人分合菜8000元，有梅干蒸石斑、米香風沙嫩子排等菜色，5月4日前付訂還有贈品；5月9 、10日另有限定的「用餐送住宿」，8人成行享用母親節套餐，就送家庭套房住宿，每日限量一間，可供兩人入住。

翰品花蓮店也是首度推出中式精選合菜外帶服務，有一品佛跳牆、蒜頭蛤蜊雞湯、蜜汁咕咾肉、醬爆五花肉等菜色，一桌10人分5999元，外送、外帶精選合菜還加碼送「琴頌母愛」母親節蛋糕一個，須提前預訂，外送加收一成服務費，地點限花蓮市，單點外帶最低80元起。