疫情中挺漁民 企業家標得屏東宜蘭第一鮪宴請弱勢

標得宜蘭與屏東今年第一「鮪」黑鮪魚的宜蘭企業家鄭金池長期在中國大陸經商，他表示，除希望在疫情中幫助漁民提振漁市，也將把標到的「第一鮪」宴請當地弱勢，回饋鄉里。

吉門企業公司董事長鄭金池曾四度標到宜蘭南方澳「第一鮪」，也宴請當地弱勢，讓他們能吃到高檔的黑鮪魚，他16日也特地趕到屏東，以每公斤9000元，總價228萬6000元標到「屏東第一鮪」黑鮪魚，他事後表示，希望在疫情中能幫助漁民提振漁市。

據宜蘭新聞網報導，鄭金池在宜蘭農業學校畢業後，雖然考上屏東農專卻沒錢註冊，幸得貴人相助拿錢給他，之後他找到一間自助餐幫忙打工打掃，這樣晚上就可以在那讀書睡覺，又可省下住宿費，期間他也兼差刻鋼版印製考古題，賣給需要的學生。

鄭金池曾說，當年讀屏東農專時（現屏科大）家境貧窮，是受到多名師長的恩惠才能完成學業，因此屏東「第一鮪」也將回饋母校，在校慶及年度校友回校聯歡會上辦鮪魚宴，也與屏東縣政府合作，把部分魚肉分享給弱勢長者。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍向中央社記者表示，鄭金池雖然是蘇澳人，但東港第一鮪也是由他得標，且鄭金池有感武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，餐廳和飯店業生意蕭條，為了要幫忙漁民增加收入，才會投入今天這場拍賣。

蔡源龍說，鄭金池投入這場拍賣不是為了轉賣賺錢，而是想辦桌宴請獨居長輩和弱勢一同享用，鄭金池不僅事業有成，還不忘回饋鄉里做善事，對社會有很大的貢獻。