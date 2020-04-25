疫情影響買氣 花蓮瓜農推宅配增加銷路

花蓮西瓜產量全台之冠，其中又以盤商收購占銷量大宗，今年受到武漢肺炎疫情影響，盤商收購時間來得晚、價格也較往年低，為彌補收入，瓜農推出宅配，自產自銷，增加銷售通路。

花蓮從壽豐鄉以南，包括鳳林鎮、瑞穗鄉及玉里鎮都有西瓜產區，種植面積超過1千多公頃，每年產季前一個月是盤商收購時間，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）影響，今年西瓜價格較往年低，還有盤商遲遲未到，令瓜農們擔憂。

鳳林鎮以出產「總統瓜」別具特色，鳳榮地區農會總幹事黃榮和說，鳳林鎮500公頃產區年產約100萬顆大西瓜，盤商收購占銷量的8、9成，受到疫情影響，市場需求量大減，今年還沒有盤商來收購，加上雲林西瓜慢收，產期強碰，預估花蓮西瓜出貨量將受影響。

為協助瓜農銷售，黃榮和說，農會加強與北部都會如板橋、深坑或淡水等農會合作，辦理小規模促銷、試吃活動，也推出宅配通路優惠，盡力協助瓜農銷售西瓜。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，玉里地區西瓜種植面積300公頃，盤商約占9成，目前已知盤商陸續來收購，雖收購量和往年差不多，但價格沒有往年好。

蔡宗翰說，玉里的華寶西瓜「又大又沙」，主要通路以餐廳或飲料店為大宗，受到疫情影響，民眾外食意願降低，盤商收購價也隨之下降。

為增加買氣，花蓮縣政府和地方農會合作架設網站，鼓勵瓜農自產自銷，補助瓜農宅配用紙箱，各農會也推出優惠活動，早鳥優惠、買瓜送米等優惠。