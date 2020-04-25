蘇澳第一鮪每公斤拍賣萬元 創歷史新高

今年蘇澳第一「鮪」由蘇澳籍全昌隆168號捕獲，這尾重約200公斤黑鮪魚今天拍賣，由吉門企業公司董事長鄭金池以每公斤1萬元得標，總價達新台幣200萬元，創每公斤單價新高。

宜蘭縣蘇澳籍漁船「全昌隆168號」22日在釣魚台附近海域作業時，捕獲巨大黑鮪魚，船隻進港後經秤重為200公斤，符合「宜蘭第一鮪」標準，今天在南方澳第三魚市場拍賣場公開拍賣。

這場拍賣會由宜蘭縣長林姿妙主持，以及蘇澳區漁會加油、打氣之下，讓各承銷人熱烈競標，最後主持人宣布由吉門企業公司董事長鄭金池以每公斤新台幣1萬元得標，總價達200萬元。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍向中央社記者表示，這條黑鮪魚以每公斤7000元起標，一路喊到每公斤1萬元，最後以200萬元得標，因各界贊助81萬元，得標者包含繳交相關稅金只要支付120萬餘元。

蔡源龍表示，以往每公斤拍賣價最高約在新台幣9000元，今天以每公斤1萬元拍出，也創下台灣舉辦拍賣黑鮪魚以來單價最高紀錄。

南方澳及屏東縣東港鎮每年都在拚誰可最快搶下「全台第一鮪」。去年蘇澳籍漁船「金協益268號」捕獲210公斤黑鮪魚，進港後經鑑定為當年宜蘭及全國「第一鮪」。拍賣時，以每公斤新台幣7000元售出，總價147萬元。

今年全國「第一鮪」11日由東港漁船捕獲，重達254.4公斤，之後以每公斤9000元標出。