東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

中央流行疫情指揮中心日前公布「開放部分民眾自費檢驗新冠肺炎」，讓有需求的適用對象，可在全國7家醫院自費檢驗。東部唯一的花蓮慈濟醫院，將於27日起受理，院方表示，初估收費7000元，正由花蓮衛生局核定中，預計採驗後48小時，提供英文檢驗報告。

新冠肺炎在各國肆虐，許多國家都提升邊境管制措施，東南亞印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等6國，要求外籍人士須提出「未感染檢驗證明」才能申請入境，因此中央流行疫情指揮中心開放適用對象自費採驗，全台7家指定醫院包括台大醫院、亞東醫院、林口長庚、中國醫藥大學附設醫院、成大醫院、高雄長庚、花蓮慈濟醫院。

花蓮慈濟醫院表示，自費檢驗新冠肺炎只適用因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，申請入境至東南亞6國的民眾，或經中央流行疫情指揮中心同意的對象，並非人人都可申請。

花蓮慈院檢驗服務採預約制，不接受現場掛號，27日起每周一到周五上午8時至12時、下午1時30分至5時，民眾可打電話到（03）8578600預約，再依照約定時間，到家醫科門診報到。

副院長吳安彬提醒，報到時，一定要攜帶自費檢驗申請表、申請入境、電子機票（或購票證明）等相關文件，國人須攜帶身分證及護照的正本，外籍人士則須持護照正本。

吳安彬表示，花蓮慈院是全台少數設有BSL3生物安全第三級實驗室的醫院，自費檢驗採防疫用的即時定量三段基因檢測，並非快篩，採驗時間較長，但準確度高，符合世界認定標準，採檢後48小時會提供英文報告。含掛號、診察、篩檢、檢驗費和檢驗報告，預計收費7000元，已呈報花蓮衛生局核定中。