花蓮三棧溪河道整理引爭議 縣府與居民溝通允加強復育

花蓮縣府近日因應汛期，在秀林鄉三棧溪施工整理河道，因事先未說明，招致質疑破壞生態的聲浪；縣府與居民面對面溝通後，達成共識，縣府將參酌民意，改採較生態友善工法，後續還會研議生態復育計畫。

三棧溪遇到颱風豪雨溪水暴漲，沖刷護岸，危及聯外道路安全。縣府建設處因地方要求，近日趕在汛期前到三棧溪開挖整理河道，將淤積面的砂石挖起，回填到河道攻擊面，保護遭淘刷的護岸，但遭網友質疑破壞三棧溪豐富生態，地方居民對於縣府未先說明就動工，也有不同意見。

當地的三棧布拉旦社區發展協會日前召開村民會議，建設處水利科、秀林鄉長王玫瑰都出席。經縣府與在地居民面對面溝通，達成改善工法、規畫生態復育計畫等共識。

建設處長鄧子榆說，河道整理工程預計下周就可以完成，接下來的工程會參酌民眾意見，採取較友善生態的方式，像是綠美化、灑草籽都可以考慮；另外，這次整理河道將砂石填補到河道攻擊面，也是為了保護當地唯一的聯外道路，地方居民提出聯外道路加高的想法，已允諾帶回研議，後續還會進一步規畫生態復育計畫。

秀林鄉長王玫瑰表示，縣府在疏浚前整理河道，也是為了保護在地村民，用意是好的，但未先和居民溝通，如今河道樣貌改變已成為事實，唯有以兼顧生態和地方安全為考量，展開生態復育工作，才能彌補傷害。