抹茶山上周爆量後 宜蘭風景區今天假日人潮大減
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區相鄰的聖母山莊步道抹茶山，上周人潮爆量，今天假日，但人潮減少，估計約400人，停車場近午40輛，未達107輛的管制標準，宜蘭縣政府、羅東林區管理處表示，與天氣有關，上周晴朗，今天有雨有霧，出遊人少。
聖母登山步道以抹茶山美景聞名，瞬間爆紅，人氣激增，近來因新冠肺炎疫情影響，民眾減少出國，對於戶外活動需求遽增需求下，聖母登山步道上周末晴朗，走步道的人潮暴增增，停車場一早就啟動管制，但還有不少遊客將車違規停路邊。
為避免人潮擁擠及群聚成為防疫破口，宜蘭縣政府與林務局羅東林管處共同研商後，採取防疫措施，持續配合中央疫情指揮中心指示停車場僅開放百分之50，警察同步取締路邊違規停車，五峰旗瀑布風景區入口、停車場及通天橋等地點，設置行走步道保持社交距離告示牌，機動在尖峰時段，透過人員柔性勸導，也轉介及分流民眾至其他景點旅遊。
不過，相較於上周人潮，五峰旗風景區、聖母山莊步道今天有雨有霧，遊客明顯減少，步道遊客三三兩兩，約有400人，停車場車215個車位，停滿一半，即107輛即啟動管制，但今天到午間，約有40輛，未達管制標準。
除此外，宜蘭縣政府轄管的其他11處風景區，今天遊客人數不多，不過，縣政府還是提醒要配合防疫，保持一定的社交距離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言