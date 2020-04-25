花蓮三棧溪工程爭議 縣府允研議生態復育計畫

花蓮秀林鄉三棧溪日前因防汛工程，原有的河道成為工地，引起當地村民、網友撻伐。花蓮縣政府今天表示，已和居民達成協議，後續會研議生態復育計畫，盡力降低環境破壞。

三棧溪為縣管河川，每逢雨季、颱風豪雨，溪水暴漲，因河道轉彎處正好落在三棧村唯一聯外道路路基下，長期沖刷已造成淘刷狀況，有安全疑慮，縣政府建設處緊急進行河道整理的防汛工程。

砂石車、怪手進駐河床，開挖上游淤積砂石填補至河道攻擊面，改變三棧溪原有面貌，引發當地居民反彈，施工方式讓好不容易復育生態又回到原點。

三棧布拉旦社區發展協會日前召開村民會議，邀請花蓮縣政府建設處、秀林鄉公所出席討論，會中達成幾點共識，縣府參考居民意見改善工法，並研議加高聯外道路可能性，且承諾會規劃生態復育計畫，秀林鄉公所則說明，已爭取到中央經費，將進行三棧溪周邊景觀改善。

建設處長鄧子榆今天表示，河道整理工程進入尾聲，剩下工程施工工法會以更友善方式進行，預計下週可完工，也會規劃生態復育計畫，盡力讓三棧溪回復原有樣貌，居民建議的聯外道路加高可能性，會再找相關單位研議可行性，增加民眾出入安全。

秀林鄉長王玫瑰今天告訴中央社記者，河道樣貌改變已是事實，現在最重要的是該如何兼顧居民安全的前提下，進行生態復育，彌補工程帶來的傷害。

王玫瑰說，除了縣府後續的生態復育外，公所今年也獲得交通部觀光局核定新台幣900餘萬經費，規劃三棧溪周邊景觀設備興建、整修，會與縣府、當地居民三方達成共識後再進行。