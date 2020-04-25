快訊

13天零本土確診 連5天病例來源全是敦睦艦隊

放寬規定！人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五結鄉母親表揚大會防疫 只頒獎不表演不餐敘人流分散

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦理，採取高規格人流分散措施，全程配戴口罩，會後，場地大消毒。圖／宜蘭縣五結鄉公所提供
宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦理，採取高規格人流分散措施，全程配戴口罩，會後，場地大消毒。圖／宜蘭縣五結鄉公所提供

宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦理，採取高規格人流分散措施，全程配戴口罩，會後，場地大消毒。

五結鄉公所慶祝母親節及勞動節，今天在鄉公所3樓舉行，感謝母親對家庭及教養孩子的付出，勞工們對提高國家經濟發展及競爭力的貢獻，鄉長沈德茂代表，向15位模範母親、27位模範勞工致意，並頒發獎牌及致贈紀念品、蛋糕等。

因因應新冠肺炎防疫，人潮分流，活動分兩時段辦理，上午8點30分至10點30分表揚模範母親，10點30分至12點表揚模範勞工，而且只頒獎，不表演、不餐敘，與會貴賓配戴口罩，確保並守護受獎者及觀禮者安全。

今年獲選為五結鄉模範母親，包括有三興村陳連彩雲、二結村吳方華有、鎮安村簡曾梅、上四村林美雲、中興村林阿月、四結村李金鳳、福興村黃林悅子、五結村許藍寶桂、大吉村鐘林玉滿、協和村林秀罔、孝威村羅吳嫌、錦眾村林劉阿爽、利澤村林張秀鑾、成興村蕭柳碧霞、季新村張蔡阿朱等15人。

當選為五結鄉模範勞工的則有羅義明、林顯忠、黃正結、曾玉美、林宜見、林麗紅、林里蕙、賴火土、陳枝福、陳美月、林燦陽、階忠宏、千葉孝吉、何志偉、陸奕舜、邱英珉、林秀琴、邱吉慧、黃祺平、林俊旭、吳武洲、楊素琴、林涵莉、王志華、楊俊欽、王祥福、吳鑑訓等27人。

其中，五結鄉模範母親鐘林玉滿，18歲時奉父母之命放棄學業結婚，育有4名子女，夫家世代務農，早年生活困苦，平日除了忙於農事、家務外，也到書店、工廠上班，賺錢貼補家用，任勞任怨，勤儉持家，還要幫忙照顧夫家身障的小叔等人，料理三餐、打掃、陪伴就醫、出錢購買日常生活必需品，無悔付出，不求回報，足為表率，將接受宜蘭縣政府模範母親表揚。

今年獲選為五結鄉模範母親15人接受表揚，其中，鐘林玉滿（左5）無悔付出，不求回報，足為表率，將接受宜蘭縣政府模範母親表揚。圖／宜蘭縣五結鄉公所提供
今年獲選為五結鄉模範母親15人接受表揚，其中，鐘林玉滿（左5）無悔付出，不求回報，足為表率，將接受宜蘭縣政府模範母親表揚。圖／宜蘭縣五結鄉公所提供

模範母親 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

每17秒售出一顆的「酥皮焗叉燒包」 添好運出冷凍包啦

早餐店認真防疫用酒精「消毒紙鈔」 竟遭阿姨諷：有必要這麼緊張？

馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

相關新聞

天文異象621現台東 池上鄉歡迎大家看日環食賞稻浪

百年天文奇觀「日環食」今年6月21日現身台東縣來池上鄉，時值池上米收成，稻穗黃橙垂擺時，池上鄉公所6月21日上午11點半...

影／一條魚賣200萬！宜蘭第一鮪每公斤1萬賣出

宜蘭第一鮪今天拍賣，以每公斤1萬元高價賣出，總價200萬元。

花蓮三棧溪河道整理引爭議 縣府與居民溝通允加強復育

花蓮縣府近日因應汛期，在秀林鄉三棧溪施工整理河道，因事先未說明，招致質疑破壞生態的聲浪；縣府與居民面對面溝通後，達成共識...

抹茶山上周爆量後 宜蘭風景區今天假日人潮大減

宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區相鄰的聖母山莊步道抹茶山，上周人潮爆量，今天假日，但人潮減少，估計約400人，停車場近午40輛，...

五結鄉母親表揚大會防疫 只頒獎不表演不餐敘人流分散

宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦...

「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念

台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地...

花蓮西瓜將進入產季 等嘸盤商各農會推早鳥優惠

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將陸續進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但受到疫情衝擊，今年等嘸盤商，各產區農會透過加強...

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

南迴公路台東達仁鄉安朔至太麻里鄉美和段，全長近60公里，原本已有13支測速照相桿，近日再增添3處，警方希望達到用路人減速...

影／向防疫英雄致敬！杏輝捐款捐營養品助宜蘭醫療團隊

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線防疫工作的醫護及醫事人員辛苦了，杏輝醫藥集團打氣送暖，今天捐贈營養品及30萬元加菜金，以實際...

陽大附醫二期 114年底可完工

陽明大學附設醫院擴建的二期工程有新進度，宜蘭縣長林姿妙與院長楊純豪昨宣布，環境影響差異分析報告審查已通過，工程可望提早2年，在114年底完工。

口罩線太短 勒耳會痛 林姿妙籲中央注意品質

宜蘭縣政府消保官最近陸續反映，買到的成人口罩掛耳線比以前的短，戴上後，不但太緊，且會勒住耳後會痛，耳線也容易斷，因口罩為中央統一配送，縣長林姿妙籲中央注意品質，並建議能換貨。

嚴防五一連假人潮聚集 宜蘭風景區管車管人

針對五一連假到來，宜蘭縣長林姿妙今天要求縣政府各單位做好防疫規畫，並將景點人流訊息透過多重管道發送，避免人潮聚集。

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

淡水、新莊大拜拜取消遶境 改捐救護車、防疫基金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。