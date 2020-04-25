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五結鄉母親表揚大會防疫 只頒獎不表演不餐敘人流分散
宜蘭縣五結鄉公所今天循往例，表揚模範母親、模範勞工，但不同的是，今年表揚大會很防疫，只頒獎，不表演、不餐敘，還分兩時段辦理，採取高規格人流分散措施，全程配戴口罩，會後，場地大消毒。
五結鄉公所慶祝母親節及勞動節，今天在鄉公所3樓舉行，感謝母親對家庭及教養孩子的付出，勞工們對提高國家經濟發展及競爭力的貢獻，鄉長沈德茂代表，向15位模範母親、27位模範勞工致意，並頒發獎牌及致贈紀念品、蛋糕等。
因因應新冠肺炎防疫，人潮分流，活動分兩時段辦理，上午8點30分至10點30分表揚模範母親，10點30分至12點表揚模範勞工，而且只頒獎，不表演、不餐敘，與會貴賓配戴口罩，確保並守護受獎者及觀禮者安全。
今年獲選為五結鄉模範母親，包括有三興村陳連彩雲、二結村吳方華有、鎮安村簡曾梅、上四村林美雲、中興村林阿月、四結村李金鳳、福興村黃林悅子、五結村許藍寶桂、大吉村鐘林玉滿、協和村林秀罔、孝威村羅吳嫌、錦眾村林劉阿爽、利澤村林張秀鑾、成興村蕭柳碧霞、季新村張蔡阿朱等15人。
當選為五結鄉模範勞工的則有羅義明、林顯忠、黃正結、曾玉美、林宜見、林麗紅、林里蕙、賴火土、陳枝福、陳美月、林燦陽、階忠宏、千葉孝吉、何志偉、陸奕舜、邱英珉、林秀琴、邱吉慧、黃祺平、林俊旭、吳武洲、楊素琴、林涵莉、王志華、楊俊欽、王祥福、吳鑑訓等27人。
其中，五結鄉模範母親鐘林玉滿，18歲時奉父母之命放棄學業結婚，育有4名子女，夫家世代務農，早年生活困苦，平日除了忙於農事、家務外，也到書店、工廠上班，賺錢貼補家用，任勞任怨，勤儉持家，還要幫忙照顧夫家身障的小叔等人，料理三餐、打掃、陪伴就醫、出錢購買日常生活必需品，無悔付出，不求回報，足為表率，將接受宜蘭縣政府模範母親表揚。
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