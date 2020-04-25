聽新聞
test
0:00 / 0:00
「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念
台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地落葉，製作有機堆肥。學生說：「原來葉子也能種」。
林試所植物組研究助理李俊緯表示，蘭嶼有許多島上特有原生植物，保種任務很重要，而落實這項工作，必須從學生開始教育扎根，並利用在地羊糞、枯枝落葉，做有機製堆肥，循環利用。
為了整合實務教學、結合實際操作，並引導學生學習行動，讓學生體驗永續環境的重要，在指導老師協助下，學生親自動手，栽種蘭嶼族人常食用的蘭嶼秋海棠，學生們都長知識了。
蘭嶼高中學生王聖賢說，以前不知道蘭嶼秋海棠可以拿來繁殖，也不知道怎麼種，他都是整個拔起來，然後拿來種，最後都枯死，老師教的竟然可以用葉子切片來種，覺得滿有興趣的。
校長連乾紋表示，這樣的一個理念，環境永續資源再利用，落實在學生中，進而推廣到部落去，未來，就有能力做好保育，維護蘭嶼植物生態。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言