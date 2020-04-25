「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念

台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地落葉，製作有機堆肥。學生說：「原來葉子也能種」。

林試所植物組研究助理李俊緯表示，蘭嶼有許多島上特有原生植物，保種任務很重要，而落實這項工作，必須從學生開始教育扎根，並利用在地羊糞、枯枝落葉，做有機製堆肥，循環利用。

為了整合實務教學、結合實際操作，並引導學生學習行動，讓學生體驗永續環境的重要，在指導老師協助下，學生親自動手，栽種蘭嶼族人常食用的蘭嶼秋海棠，學生們都長知識了。

蘭嶼高中學生王聖賢說，以前不知道蘭嶼秋海棠可以拿來繁殖，也不知道怎麼種，他都是整個拔起來，然後拿來種，最後都枯死，老師教的竟然可以用葉子切片來種，覺得滿有興趣的。