花蓮西瓜將進入產季 等嘸盤商各農會推早鳥優惠

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將陸續進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但受到疫情衝擊，今年等嘸盤商，各產區農會透過加強網路行銷、推出買瓜送米等早鳥優惠方式衝刺銷量，也盼農政機關協助，避免滯銷。

花蓮從南到北，包括玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮到壽豐鄉，都是西瓜產區，種植面積逾千公頃，是全國之最。往年在產季前一個月就有盤商到瓜田看貨收購，但產季將近，玉里、鳳林等產區瓜農仍等不到盤商，相當擔心。

鳳林鎮的大西瓜有「總統瓜」美名，每年5月是產季，500公頃產區年產約100萬顆大西瓜，盤商收購占銷量的8、9成，但今年至今不見盤商身影。鳳榮地區農會總幹事黃榮和說，新冠肺炎疫情衝擊影響民眾消費意願，加上雲林西瓜慢收，產期相撞，都可能影響花蓮西瓜出貨量。

鳳榮地區農會原本每年5月辦西瓜節促銷，也因疫情喊停，農會正計畫到北部都會地區如板橋、淡水當地農會辦小規模促銷和試吃，也透過宅配通路衝刺，推出早鳥優惠，一顆約30台斤的大西瓜原價600元，即起至4月底預訂只要550元。

玉溪地區農會也有早鳥價，即起至5月10日，約30斤的大西瓜含運價600元，還加碼「買瓜送米」，送半斤玉溪好米；壽豐鄉果艷西瓜也有優惠價。

縣府表示，花蓮各產區西瓜種在秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等河床砂礫地，品質極佳，又沙又甜又脆，縣府正著手申請「花蓮大西瓜」的產地團體商標，要協助農會跟農民共同行銷，也透過「花蓮經典農產宅配網」上架花蓮優質西瓜，方便消費者上網預購。