南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

南迴公路台東達仁鄉安朔至太麻里鄉美和段，全長近60公里，原本已有13支測速照相桿，近日再增添3處，警方希望達到用路人減速慢行目的。而用路人對於新設測速桿反應兩極。

台東縣警察局表示，新增3處測速照相桿，有南迴改南下森永隧道內2支及大鳥段南下車道1支，新設測速桿是經過縣道安委員會及公路總局評估後，認定為易超速路段。

南迴共路沿線原有測速照相桿包括美和、三和、華源、北里、太麻里外環道、香蘭、新香蘭、金崙高架橋、大溪、大武國中、南興地磅站、安朔、安朔行控中心等，共計13支。

新增的則為南迴改南下森永隧道內2支及大鳥段南下車道1支，未來啟用後，森永隧道內最高速限為60公里，大鳥最高速限50公里，用路人經過務必減速慢行。

「乾脆沿線裝好、裝滿，根本是搶錢嘛！」許姓駕駛說，又是區間測速、又是測速照相桿，實在搞不懂，道路拓寬了，政府拼命限制速限，反而沒拓寬前，還比較好開，那拓寬有何意義。

另也有駕駛則認為大鳥段設測速桿是有必要的，畢竟一旁岔路就是大鳥社區，往往車輛下坡都開比較快，萬一有車輛從部落出來，剎車會來不及，有測速桿一定會降低速度，比較安全。

縣警察局強調，南迴公路許多重大車禍事件，多與超速脫離不了關係，據專家研究，車輛靜止視野約有200度，時速每小時40公里時，視野只有100度，時速提高100公里，視野只剩下40度，駕駛對突現事物不易發覺，容易發生意外。