台東縱谷稻熱病大發生 農改場籲農民盡快防治

台東縱谷發生嚴重稻熱病，池上鄉有整片水稻田染病，台東區農業改良場呼籲農民盡快防治，否則會變成穗稻熱影響產量。

受到氣候忽冷忽熱影響，台東池上鄉、關山鎮、鹿野鄉傳出稻熱病疫情，雖然農委會台東區農業改良場在1個月前已經提出警訊，但染病的情況還是很嚴重。

池上鄉的金城武樹和天堂路附近都出現整塊水稻田染病，在整片翠綠的稻田中間出現一塊類似燒焦的稻田。張姓農民說，他在池上鄉種了10幾年稻子，還是第一次碰到這麼嚴重的稻熱病。

前鹿野地區農會理事長涂進榮也表示，關山鎮、鹿野鄉的情況和池上一樣，今年的稻熱病特別嚴重，可能和氣候忽冷忽熱有關，「肺炎的疫情已經讓大家感到頭痛了，沒想到水稻也染上了疫情」，再這樣下去一期稻會出現很多空包彈（稻穗不稔實）。

台東區農業改良場表示，稻熱病原因除了氣候不穩定外，主要是施肥不當引起，有染稻熱病的水稻田要儘快防治，避免後續發生的穗稻熱，因穗稻熱會造成不稔實，影響產量，防治稻熱病方法可洽台東農改場。