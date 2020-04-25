天文異象621現台東 池上鄉歡迎大家看日環食賞稻浪

百年天文奇觀「日環食」今年6月21日現身台東縣來池上鄉，時值池上米收成，稻穗黃橙垂擺時，池上鄉公所6月21日上午11點半在大坡池國家風景區舉辦「2020池上金黃稻穗日環食」活動，邀請專業天文專家解說，帶著民眾一同欣賞這百年難得一見天文異象，也欣賞池上美麗的黃金稻浪。

由於台東池上鄉及成功鎮最近日環食中心帶，池上鄉公所因而籌畫「2020池上金黃稻穗日環食」活動。鄉長張堯城與台東縣長饒慶鈴今天上午舉行記者會，歡迎遊客來池上大坡池欣賞天文異象，到天堂路、伯朗大道騎單車看稻浪；晚上更可於大坡池畔旁賞盡絕美星空，濃厚的人文及農村風情，一定終生難忘。

依中央氣象局資料顯示，台灣上一次看到日環食帶是在2012年5月21日從台灣西北部通過，今年6閒21日，日環食帶是從台灣正中間過，日環食帶下次再現且台灣中央通過，要等到200年後的2215年，才能在台灣大範圍看見。至於日全食帶是在1941年9月21日台灣北邊通過，下一次則要等到2070年4月11日。

日食分日偏食、日環食、日全食，古人以為凶星天狗食日，便會敲鑼打鼓驅趕天狗，但這種天文異象是月亮剛好走到太陽與地球之間。

台北市立天文台表示，今年最重要天象首推6月21日夏至發生的日環食，日環食帶通過台灣中央，涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、南投、花蓮、台東、澎湖與金門等部分地區。

台東天文協會理事長楊義清表示：「今年日環食自下午2點51分起至5點26分結束，遮蔽範圍大約占太陽面積98%左右，食甚（月亮遮蔽於太陽正中央）時將出現聖人光環，台灣地區下次大範圍再見日環食將是200年後。」