快訊

敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天文異象621現台東 池上鄉歡迎大家看日環食賞稻浪

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台東縣池上鄉公所今天上午舉行記者會，邀請遊客6月21日上午11點半在大坡池國家風景區迎接百年難得一見天文奇觀「日環食」，順道欣賞池上美麗的黃金稻浪。記者羅紹平／攝影
台東縣池上鄉公所今天上午舉行記者會，邀請遊客6月21日上午11點半在大坡池國家風景區迎接百年難得一見天文奇觀「日環食」，順道欣賞池上美麗的黃金稻浪。記者羅紹平／攝影

百年天文奇觀「日環食」今年6月21日現身台東縣來池上鄉，時值池上米收成，稻穗黃橙垂擺時，池上鄉公所6月21日上午11點半在大坡池國家風景區舉辦「2020池上金黃稻穗日環食」活動，邀請專業天文專家解說，帶著民眾一同欣賞這百年難得一見天文異象，也欣賞池上美麗的黃金稻浪。

由於台東池上鄉及成功鎮最近日環食中心帶，池上鄉公所因而籌畫「2020池上金黃稻穗日環食」活動。鄉長張堯城與台東縣長饒慶鈴今天上午舉行記者會，歡迎遊客來池上大坡池欣賞天文異象，到天堂路、伯朗大道騎單車看稻浪；晚上更可於大坡池畔旁賞盡絕美星空，濃厚的人文及農村風情，一定終生難忘。

依中央氣象局資料顯示，台灣上一次看到日環食帶是在2012年5月21日從台灣西北部通過，今年6閒21日，日環食帶是從台灣正中間過，日環食帶下次再現且台灣中央通過，要等到200年後的2215年，才能在台灣大範圍看見。至於日全食帶是在1941年9月21日台灣北邊通過，下一次則要等到2070年4月11日。

日食分日偏食、日環食、日全食，古人以為凶星天狗食日，便會敲鑼打鼓驅趕天狗，但這種天文異象是月亮剛好走到太陽與地球之間。

台北市立天文台表示，今年最重要天象首推6月21日夏至發生的日環食，日環食帶通過台灣中央，涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、南投、花蓮、台東、澎湖與金門等部分地區。

台東天文協會理事長楊義清表示：「今年日環食自下午2點51分起至5點26分結束，遮蔽範圍大約占太陽面積98%左右，食甚（月亮遮蔽於太陽正中央）時將出現聖人光環，台灣地區下次大範圍再見日環食將是200年後。」

鄉公所表示，當天除安排天文專家講說指導，上午11點半有「立竿不見影」趣味活動，現場並準備限量500張闖關卡供民眾領取，闖關完成可兌換精美小禮「星空野餐墊」。

圖為在大陸拍攝的日環食天文景象。圖／台北市天文館館員吳昆臻攝影、授權使用
圖為在大陸拍攝的日環食天文景象。圖／台北市天文館館員吳昆臻攝影、授權使用

台東 國家風景區 氣象局

延伸閱讀

太陽系外行星神秘消失？真相是它可能從未存在

影／池上資源回收場大火 濃煙數公里外可見警消搶救中

黑洞照片問世一年 台灣「黑洞捕手」坦承有這個遺憾

夜間旅遊新亮點！台東「最美星空」4月開跑 愛在浪漫星空下

相關新聞

天文異象621現台東 池上鄉歡迎大家看日環食賞稻浪

百年天文奇觀「日環食」今年6月21日現身台東縣來池上鄉，時值池上米收成，稻穗黃橙垂擺時，池上鄉公所6月21日上午11點半...

「原來葉子也能種」台東蘭嶼高中推廣島上植物保育觀念

台東蘭嶼高中為建立學生植物保育觀念及認識島上原生植物，邀請林試所植物組前來蘭嶼，教導學生將植物繁殖復育的技術，及利用在地...

花蓮西瓜將進入產季 等嘸盤商各農會推早鳥優惠

花蓮是台灣最大的西瓜產區，即將陸續進入產季，往年極度仰賴盤商到產地收購，但受到疫情衝擊，今年等嘸盤商，各產區農會透過加強...

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

南迴公路台東達仁鄉安朔至太麻里鄉美和段，全長近60公里，原本已有13支測速照相桿，近日再增添3處，警方希望達到用路人減速...

影／一條魚賣200萬！宜蘭第一鮪每公斤1萬賣出

宜蘭第一鮪今天拍賣，以每公斤1萬元高價賣出，總價200萬元。

影／向防疫英雄致敬！杏輝捐款捐營養品助宜蘭醫療團隊

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線防疫工作的醫護及醫事人員辛苦了，杏輝醫藥集團打氣送暖，今天捐贈營養品及30萬元加菜金，以實際...

陽大附醫二期 114年底可完工

陽明大學附設醫院擴建的二期工程有新進度，宜蘭縣長林姿妙與院長楊純豪昨宣布，環境影響差異分析報告審查已通過，工程可望提早2年，在114年底完工。

口罩線太短 勒耳會痛 林姿妙籲中央注意品質

宜蘭縣政府消保官最近陸續反映，買到的成人口罩掛耳線比以前的短，戴上後，不但太緊，且會勒住耳後會痛，耳線也容易斷，因口罩為中央統一配送，縣長林姿妙籲中央注意品質，並建議能換貨。

嚴防五一連假人潮聚集 宜蘭風景區管車管人

針對五一連假到來，宜蘭縣長林姿妙今天要求縣政府各單位做好防疫規畫，並將景點人流訊息透過多重管道發送，避免人潮聚集。

防疫少出門 台東漁場鮮魚宅配到家

台東南迴定置漁場太麻里三和漁場，因應疫情今天啟動「台東太平洋的宅經濟」，縣長饒慶鈴表示，想吃新鮮現撈漁貨，訂三和漁場就對了。

葉毓蘭稱在較歧視客家人的宜蘭長大 縣長：我愛客家人

國民黨立委葉毓蘭昨天(23日)感慨，她在比較歧視客家人的宜蘭長大，因此母親不敢和她說客語，引起爭議，對此，宜蘭縣長林姿妙...

防疫創意！翻翻書原理製餐桌隔板 幼兒可以對看吃飯了

新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。