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影／一條魚賣200萬！宜蘭第一鮪每公斤1萬賣出
宜蘭第一鮪今天拍賣，以每公斤1萬元高價賣出，總價200萬元。
第一鮪是蘇澳籍漁船全昌隆168號，本月23日傍晚在釣魚台海域捕獲，船長林宜俊興奮，急運回南方澳，經驗證結果，活魚上鉤，過磅是200公斤，符合資格，成為今年鮪魚季的「宜蘭第一鮪」。
第一鮪今天在南方澳第三漁港拍賣，承銷人競拍，結果以每公斤元1萬元賣出，由企業家鄭金池拍得，他也是東港第一鮪買家，以每公斤9千元買下。
林宜俊說，當船長5年，能捕到宜蘭第一鮪，很幸運，捕獲前以500條虱目魚當餌，活魚釣上甲板一刻，認為有資格當第一鮪，驗證結果確定，內心很激動。
宜蘭第一鮪今天公開拍賣，由縣長林姿妙主持，每公斤200元起跳，。
今年因疫情，一般鮪魚價格滑落，但今天第一鮪拍賣有振興的指標性意義，縣政府與蘇澳區漁會、漁業署等補助各10萬，蘇澳鎮公所加碼6萬，總贊助金額81萬，拍賣起價7千元，最後每公斤1萬元拍出，總價200萬元，希望能藉第一鮪拍賣，衝高買氣與價格。
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