影／一條魚賣200萬！宜蘭第一鮪每公斤1萬賣出

宜蘭第一鮪今天拍賣，以每公斤1萬元高價賣出，總價200萬元。

第一鮪是蘇澳籍漁船全昌隆168號，本月23日傍晚在釣魚台海域捕獲，船長林宜俊興奮，急運回南方澳，經驗證結果，活魚上鉤，過磅是200公斤，符合資格，成為今年鮪魚季的「宜蘭第一鮪」。

第一鮪今天在南方澳第三漁港拍賣，承銷人競拍，結果以每公斤元1萬元賣出，由企業家鄭金池拍得，他也是東港第一鮪買家，以每公斤9千元買下。

林宜俊說，當船長5年，能捕到宜蘭第一鮪，很幸運，捕獲前以500條虱目魚當餌，活魚釣上甲板一刻，認為有資格當第一鮪，驗證結果確定，內心很激動。

宜蘭第一鮪今天公開拍賣，由縣長林姿妙主持，每公斤200元起跳，。