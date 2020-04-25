影／向防疫英雄致敬！杏輝捐款捐營養品助宜蘭醫療團隊

新冠肺炎疫情持續延燒，第一線防疫工作的醫護及醫事人員辛苦了，杏輝醫藥集團打氣送暖，今天捐贈營養品及30萬元加菜金，以實際行動，向醫護及醫事人員致謝，增強足夠體力來應戰。

捐贈儀式今天在宜蘭縣政府舉行，杏輝醫藥集團捐贈4千瓶含有豐富B群及維生素C的營養品，幫助醫護人員維持體力，也提供給宜蘭縣3家區域醫院及4家地區醫院共30萬元加菜金，透過宜蘭縣政府，撥發給宜蘭縣7家急救責任醫院、醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會、藥師公會及藥劑生公會。

杏輝醫藥集團總經理白友烺代表捐贈，宜蘭縣長林姿妙等人代表受贈，林姿妙致詞時指出，疫情之嚴重是她有生之年首見，有醫療團隊的努力，能夠維護民眾健康，她致詞中連連感謝，提到了感謝達24次。

宜蘭縣政府指出，台灣在今年1月20日出現第一例嚴重特殊傳染性肺炎後，宜蘭縣迄今收治過2位境外移入確診個案，經過醫護人員盡心治療後，也已康復出院，疫情仍持續蔓延，縣內醫護及醫事人員也全力投入防疫救護工作。

而對於確診病例的接觸者在居家隔離或居家檢疫期間，宜蘭縣也由西醫、牙醫、中醫診所及醫院擔任「指定通訊診療院所」，提供不中斷的醫療服務，另外也經由各社區藥局的投入，持續為民眾發放口罩。

縣長林姿妙表示，由於醫護人員全心全意的付出，縣民有健康的生活，感謝杏輝醫藥集團的慷慨捐贈，協助站在防疫第一線辛勞付出的醫護人員，增強足夠體力來應戰病毒，也展現了社會的溫情。

林姿妙呼籲疫情期間，「在家防疫」減少出遠門，體恤所有醫護人員的辛勞，共同對抗疫情挺過考驗。