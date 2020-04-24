偏鄉口罩通路不足 民間單位協助網路預購

口罩網路預購3.0上路，國立東華大學宜蘭縣、花蓮縣數位機會中心（宜花DOC）在19處據點開辦網路口罩預購教學，彌補偏鄉販售通路不足的困境。

宜花DOC計畫主持人須文蔚教授表示，數位機會中心2年前與健保署合作，推動健保快易通手機APP註冊與操作教學，這次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，也順勢提供口罩訂購教學及使用網路匯款的程序。

DOC駐點人員分享，包括宜蘭南澳村、花蓮縣豐濱鄉都僅有一處實體販售據點，現場排隊等待時間長，對行動不便的長輩來說，長時間等待是一大挑戰，口罩網路預購可彌補在地實體通路不足的缺點。

從健保快易通APP、eMask口罩預購系統，3.0便利商店預購取貨，網路預購不斷更新，宜花DOC專案經理葉飛宏表示，19處DOC據點設有電腦教室，當地民眾只要攜帶自然人憑證、健保卡等證明文件，就可請駐點人員教導或協助，可大幅減少等待時間。

豐濱DOC協調當地原民會文化健康站，協助長者網路預購口罩，不過豐濱鄉可取貨的便利商店也只有一間，豐濱DOC理事長吳建安說，希望未來能有更多元的口罩購買管道。