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嚴防五一連假人潮聚集 宜蘭風景區管車管人

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
針對五一連假到來，宜蘭縣長林姿妙今天要求縣政府各單位做好防疫規畫，並將景點人流訊息透過多重管道發送，避免人潮聚集。記者羅建旺／攝影
針對五一連假到來，宜蘭縣長林姿妙今天要求縣政府各單位做好防疫規畫，並將景點人流訊息透過多重管道發送，避免人潮聚集。記者羅建旺／攝影

針對五一連假到來，宜蘭縣長林姿妙今天要求縣政府各單位做好防疫規畫，並將景點人流訊息透過多重管道發送，避免人潮聚集。

縣政府表示，為避免人潮聚集，轄屬風景區採人車雙重管制，停車數達百分之50即管制，沒有專屬停車場的風景區，以戶外人潮500人上限人潮分流。

縣政府指出，另外，在蘇澳鎮武荖坑的永續樂園管制措施，則是採停車數上限百分50及分區共1500人分流雙重管制，而所有風景區均廣播宣導社交距離，戶外1公尺、室內1.5公尺。

而各風景區啟動停車場管制及人潮分流時，縣政府除在現場勸導民眾改至其他景區，相關訊息也同步透過「宜蘭勁好玩」粉絲專頁、LINE@Yilan、宜蘭縣即時交通資訊網（CMS）及聯禾有線電視發布。

對於聖母山莊步道在連假人潮聚集，縣政府與羅東林區管理處將加強停車場管制、勸導人潮分流及保持社交距離，而停車場管制，還有不少車違規停放路邊，將由警方取締。

縣政府也呼籲其他風景區管理機關及營業場所也能配合，加強人流管控與疏導、加強場域消毒，對於接觸使用頻率較高的區域，則請適度提高消毒頻率。

對於聖母山莊步道在連假人潮聚集，縣政府與羅東林區管理處將加強停車場管制、勸導人潮分流及保持社交距離，而停車場管制，還有不少車違規停放路邊，將由警方取締。圖／羅東林區管理處提供
對於聖母山莊步道在連假人潮聚集，縣政府與羅東林區管理處將加強停車場管制、勸導人潮分流及保持社交距離，而停車場管制，還有不少車違規停放路邊，將由警方取締。圖／羅東林區管理處提供

停車場 社交距離 連假

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