宜蘭市募集防疫物資 送愛到美國姊妹市

宜蘭市位於美國馬里蘭州的姊妹市洛克維爾市新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所已募集防疫物資，今天在宜蘭市長江聰淵見證下近日將寄出，送愛到姊妹市。

根據馬里蘭州（State of Maryland）官方統計，馬里蘭州至今已有1萬5737例確診，死亡人數達680人。宜蘭市公所今天表示，宜蘭姊妹市促進會募集奈米鋅口罩2000個、護目鏡100副、酒精消毒劑1公噸、乾洗手液1箱及額溫槍數支等防疫物資，近日將寄往洛克維爾市（Rockville），部分物資也會印上台灣及宜蘭英文字樣，讓使用者感受到來自姊妹市的暖心關懷。

宜蘭市公所指出，去年7月雙方簽署締結姊妹市協議，近年除要員積極互訪外也舉辦文化交流活動，例如洛克維爾市每年5月舉辦「台灣珍珠奶茶節」，洛克維爾市也訂定「台灣文化週」，去年10月宜蘭市公所並邀請洛克維爾市理查蒙哥馬利高中爵士樂團參加2019丟丟銅蘭城國際音樂節，彼此密切來往奠定深厚交流情誼，提升宜蘭與台灣能見度。

江聰淵表示，去年7月他才赴美與洛克維爾市締結姊妹市，大家都還沉浸在這份得來不易的喜悅中，沒想到隔沒多久姊妹市卻深陷新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的威脅與肆虐。

他說，宜蘭市除致函外交部希望提撥部分醫療口罩援助姊妹市外，行有餘力之餘，也應以實際行動發揮人溺己溺的人道關懷精神，非常感謝宜蘭姊妹市促進會會長李建成及幹部齊心努力，統籌募集防疫物資，相信洛克維爾市接收到來自台灣宜蘭姊妹市的物資援助與打氣，一定能更有鬥志與信心戰勝疫情。