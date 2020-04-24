快訊

多空交戰、台股平盤上下震盪 小跌19點收10,347

直播／我新增確診1例 為磐石艦軍人已30人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫創意！翻翻書原理製餐桌隔板 幼兒可以對看吃飯了

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常探頭看看鄰童在做什麼，園方為此利用翻翻書的原理，製作有透明板視窗版的隔板，讓幼童吃飯也可以對看，因防疫產生創意。記者羅建旺／攝影
新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常探頭看看鄰童在做什麼，園方為此利用翻翻書的原理，製作有透明板視窗版的隔板，讓幼童吃飯也可以對看，因防疫產生創意。記者羅建旺／攝影

新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常探頭看看鄰童在做什麼，園方為此利用翻翻書的原理，製作有透明板視窗版的隔板，讓幼童吃飯也可以對看，因防疫產生創意。

羅東鎮公所因應「嚴重特殊傳染性肺炎」社交距離防疫規範，須保持足夠的社交距離或以隔板、屏風區隔，無法保持社交距離時應分時或分眾用餐，以維持足夠的社交距離，進食時應避免交談，用餐完要交談請配戴口罩，鎮立幼兒園為保護幼童用餐安全性，餐桌上設隔板。

餐桌上的防疫隔板是利用翻翻書的原理改裝成，以美勞PP板及透明塑膠片材料製作，不過，初版以美勞PP板裁切上下交叉製成隔板，因板面材質為實心面，孩子好奇時常探頭看鄰近同學，因此失去防疫效果。

為此，幼兒園進階，更改製作第2版，板面中間挖空貼上透明塑膠片，增加板面穿透性，孩子就可看到鄰近同學，也可減少空間壓迫感，而用餐完畢可以酒精消毒隔板，並提醒孩子們用餐勿交談，隔絕飛沫汙染食物，讓他們能安心用餐，疫情過後，防疫隔板可回復翻翻書的功用，貼上孩子們美勞書面作品，讓防疫隔板功能性再加倍。

社交距離 幼兒園 新冠肺炎

延伸閱讀

防疫旅館添新兵 福泰桔子林森館即日入列

防疫措施惹議 韓國瑜：抹黑超乎想像

愛心防疫箱遭人山寨營利 屏縣府媒合廠商生產捐衛福部

防疫紓困併行！ 嘉義縣府區漁會助布袋觀光魚市度難關

相關新聞

葉毓蘭稱在較歧視客家人的宜蘭長大 縣長：我愛客家人

國民黨立委葉毓蘭昨天(23日)感慨，她在比較歧視客家人的宜蘭長大，因此母親不敢和她說客語，引起爭議，對此，宜蘭縣長林姿妙...

防疫創意！翻翻書原理製餐桌隔板 幼兒可以對看吃飯了

新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常...

台灣之愛 宜蘭市募防疫物資遠援美國姐妹市

新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公...

口罩掛耳線短了3分之1勒耳會痛 宜蘭縣長建議中央換貨

宜蘭縣政府消保官接獲不少人反映，最近買到的成人口罩掛耳線比以前的短，戴上後，不但太緊，且會勒住耳後，造成癢痛，耳線也容易...

教育部推「騎亮台灣」網路票選 台東2條自行車道入選

教育部體育署自91年起陸續打造自行車優質亮點路線，今年推出「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，其中，台東縣共有鹿...

台東釋迦園抗災鐵條 可申請補助最高3萬元

颱風季節將到來，避免因強風導致釋迦斷肢落果，台東立委劉櫂豪爭取中央農糧署補助615萬釋迦園鐵條支柱設施，即日起果農可向台...

影／大地震時受援助 花蓮市手作防疫物資贈3國7姐妹市

花蓮市在前年0206大地震時受創，重建過程受到國際姐妹市大力援助，近日新冠肺炎疫情肆虐多國，市公所不忘回饋，趕製防護罩和...

搶救傳統市場 宜蘭市100萬元紓困

新冠肺炎疫情重創傳統市場生意，宜蘭市公所昨宣布提撥100萬元振興紓困，其中，75萬元補助8個市集的攤商及店家電費2個月，25萬元發給市公所員工消費券，等同現金，一周100元，為期8周總共800元，帶動市場消費。消費券經費來自企業捐款，計畫將擴大到其他弱勢團體。

好心橘／海科館志工吳金輝 空軍轉海軍

基隆海科館志工吳金輝與空軍結緣30多年，上校退伍後到海科館當志工，戲稱「空軍變海軍」。他學做藻類標本，用海藻拼貼山水畫，寄情導覽和創作，讓退休生活增添不少樂趣。

新冠病毒檢驗儀 台東醫院開箱

台東採驗新冠肺炎檢體目前要送花蓮或高雄的醫院、實驗室，相當耗時，衛福部撥給台東2套檢測新冠肺炎儀器分別放置馬偕醫院台東分院、衛福部台東醫院。縣長饒慶鈴說，希望能催生一座 「傳染病檢驗機構」，需要中央助一臂之力，除檢測新冠肺炎，防治其他傳染病也能派上用場。

遭罰百萬泰女表明是低收入戶 不服處分想提訴願

一名泰籍女子因未遵守居家檢疫規定遭花蓮縣衛生局重罰100萬元，另其在居家檢疫通知書上填載不實聯絡資訊再被裁罰1萬元，總計...

磐石艦2官兵花蓮高商前等專車 環保局急消毒

花蓮在上周有2位官兵在花蓮高商校門外集合，等候專車帶回，引起居民擔憂，花蓮縣環保局派消毒車前往消毒，一路從國安郵局前中山路到花蓮商校前的公車站消毒，昨天跟今天消毒2次。花蓮高商校長強調，2名官兵都沒有進入校園，希望大家勿恐慌。

熱門新聞

全員已完成疫調 高市府：沒有開罰問題

台中「兵推」要封城？ 市府：內部演練不影響市民生活

影／桃市逾8萬名勞工可領3萬紓困補助 243人首波入帳

縣市政府公布足跡太細 確診過來人制止：很獵巫

防疫閱讀採梅花座 嘉市圖書館往昔排隊搶位不再

居民抗爭、委員飆「沒感情」 柯市府通過社子島細計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。