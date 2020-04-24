防疫創意！翻翻書原理製餐桌隔板 幼兒可以對看吃飯了

新冠肺炎防疫，宜蘭縣羅東鎮幼兒園幼童吃午餐時，要維持足夠的社交距離，園方因此在餐桌上設隔板，沒想到這反引起幼童好奇，常常探頭看看鄰童在做什麼，園方為此利用翻翻書的原理，製作有透明板視窗版的隔板，讓幼童吃飯也可以對看，因防疫產生創意。

羅東鎮公所因應「嚴重特殊傳染性肺炎」社交距離防疫規範，須保持足夠的社交距離或以隔板、屏風區隔，無法保持社交距離時應分時或分眾用餐，以維持足夠的社交距離，進食時應避免交談，用餐完要交談請配戴口罩，鎮立幼兒園為保護幼童用餐安全性，餐桌上設隔板。

餐桌上的防疫隔板是利用翻翻書的原理改裝成，以美勞PP板及透明塑膠片材料製作，不過，初版以美勞PP板裁切上下交叉製成隔板，因板面材質為實心面，孩子好奇時常探頭看鄰近同學，因此失去防疫效果。

為此，幼兒園進階，更改製作第2版，板面中間挖空貼上透明塑膠片，增加板面穿透性，孩子就可看到鄰近同學，也可減少空間壓迫感，而用餐完畢可以酒精消毒隔板，並提醒孩子們用餐勿交談，隔絕飛沫汙染食物，讓他們能安心用餐，疫情過後，防疫隔板可回復翻翻書的功用，貼上孩子們美勞書面作品，讓防疫隔板功能性再加倍。