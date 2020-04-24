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台灣之愛 宜蘭市募防疫物資遠援美國姐妹市

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，已協助募集奈米鋅口罩2千個、護目鏡100副、酒精消毒劑1公噸、乾洗手液1箱及額溫槍數支等相關防疫物資，寄送援助。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，已協助募集奈米鋅口罩2千個、護目鏡100副、酒精消毒劑1公噸、乾洗手液1箱及額溫槍數支等相關防疫物資，寄送援助。圖／宜蘭市公所提供

新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。

宜蘭市公所指出，依美國時間4月22日統計資料顯示，洛克維爾市所在的馬里蘭州確診案例數約1萬5千例，死亡也已逾600例，宜蘭姊妹市促進會站在雪中送暖、強化友誼的出發點，已協助募集奈米鋅口罩2千個、護目鏡100副、酒精消毒劑1公噸、乾洗手液1箱及額溫槍數支等相關防疫物資。

部分防疫物資將印上台灣及宜蘭相關英文字樣，讓使用者能感受到來自姊妹市的暖心關懷，防疫用物資今天在宜蘭市長江聰淵見證下，即將在近日寄送洛克維爾市，希望在這場對抗新冠病毒的戰役中，為姊妹市加油打氣。

宜蘭市長江聰淵指出，去年7月才赴美與洛克維爾市締結姊妹市，大家都還沉浸在這份得來不易的喜悅之中，沒想到才時隔沒多久，姊妹市的朋友卻深陷武漢肺炎病毒的威脅與肆虐中，大家常說患難見真情，因此除致函外交部希望提撥部分醫療口罩援助姊妹市外，行有餘力之餘，站出來以實際行動發揮人溺己溺的人道關懷精神。

江聰淵感謝宜蘭姊妹市促進會長李建成及幹部齊心努力，統籌募集防疫物資，相信洛克維爾市接收到來自台灣宜蘭姐妹市的物資援助與打氣祝福，一定能更有鬥志與信心，最終必能戰勝疫情。

市公所表示，去年7月宜蘭市與洛克維爾市雙方市長在洛克維爾市的費茲傑羅（Fitzgerald Theater）正式簽署締結姊妹市協議，近年雙方除要員積極互訪外，也舉辦深入兩市文化的交流活動，例如洛克維爾市每年5月舉辦「臺灣珍珠奶茶節」活動，以及洛克維爾市紐頓市長訂定台灣文化週，而去年10月宜蘭市公所也邀請洛克維爾市理查蒙哥馬利高中爵士樂團參加主辦之2019丟丟銅蘭城國際音樂節，這樣密切的來往奠定深厚交流情誼，成功提升宜蘭與台灣能見度，成為城市交流的典範。

新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供
新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。圖／宜蘭市公所提供

疫情 江聰淵 新冠肺炎

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