台灣之愛 宜蘭市募防疫物資遠援美國姐妹市

新冠肺炎疫情全球延燒，宜蘭市在美國的姐妹市馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），疫情嚴峻，宜蘭姊妹市促進會與宜蘭市公所募集防疫物資，寄送援助，患難見真情，一起對抗疫情。

宜蘭市公所指出，依美國時間4月22日統計資料顯示，洛克維爾市所在的馬里蘭州確診案例數約1萬5千例，死亡也已逾600例，宜蘭姊妹市促進會站在雪中送暖、強化友誼的出發點，已協助募集奈米鋅口罩2千個、護目鏡100副、酒精消毒劑1公噸、乾洗手液1箱及額溫槍數支等相關防疫物資。

部分防疫物資將印上台灣及宜蘭相關英文字樣，讓使用者能感受到來自姊妹市的暖心關懷，防疫用物資今天在宜蘭市長江聰淵見證下，即將在近日寄送洛克維爾市，希望在這場對抗新冠病毒的戰役中，為姊妹市加油打氣。

宜蘭市長江聰淵指出，去年7月才赴美與洛克維爾市締結姊妹市，大家都還沉浸在這份得來不易的喜悅之中，沒想到才時隔沒多久，姊妹市的朋友卻深陷武漢肺炎病毒的威脅與肆虐中，大家常說患難見真情，因此除致函外交部希望提撥部分醫療口罩援助姊妹市外，行有餘力之餘，站出來以實際行動發揮人溺己溺的人道關懷精神。

江聰淵感謝宜蘭姊妹市促進會長李建成及幹部齊心努力，統籌募集防疫物資，相信洛克維爾市接收到來自台灣宜蘭姐妹市的物資援助與打氣祝福，一定能更有鬥志與信心，最終必能戰勝疫情。