教育部推「騎亮台灣」網路票選 台東2條自行車道入選
教育部體育署自91年起陸續打造自行車優質亮點路線，今年推出「騎亮台灣」網路票選最讚亮點自行車路線活動，其中，台東縣共有鹿野自行車道和加走灣 KAKACAWAN 自行車道列入票選，活動自即日起至5月21日止，歡迎民眾踴躍票選心中最美自行車道。
體育署表示，台東縣「鹿野自行車道」位於花東縱谷內，東西兩側皆有山脈順勢而行，一年四季可欣賞綠油油的稻田風光及惡地景觀地形變化，西側臨山脈發展，穿越綠意盎然的綠色隧道，享受涼爽的自然風與芬多精。
另位於東海岸的「加走灣 KAKACAWAN 自行車道」自然環境與生態特色豐富，擁有海岸山脈、稻田、太平洋風光及聞名的金剛大道，每年7、8月水稻收成前，沿途金黃色稻浪與太平洋海浪形成優美的雙浪景觀，完整的環線規劃，適合發呆放空，療癒身心，是很棒的鐵馬旅遊選擇。
公路總局表示，「騎亮台灣」自行車路線網路票選，具備都會、城鎮、山線及海線等全台地方特色共18條自行車路線，只要參加投票活動就有機會抽獎，每個帳號每日最多可投15票，每條路線每日可投1票，相關活動訊息可上網（https://topcycling.uni-net.com.tw/?route=vote/vote#）。
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