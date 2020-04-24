台東釋迦園抗災鐵條 可申請補助最高3萬元

颱風季節將到來，避免因強風導致釋迦斷肢落果，台東立委劉櫂豪爭取中央農糧署補助615萬釋迦園鐵條支柱設施，即日起果農可向台東地區農會申辦。

劉櫂豪表示，105年因尼伯特颱風侵蝕台東，造成農作物重大損失，尤其台東為釋迦主要產區，許多釋迦園遭颱風破壞，今年度針對尚未申請的農戶，再向農糧署爭取補助經費，獲核定615萬元。

釋迦園鐵條支架設施，補助標準以不超過1/3為原則，每公頃成本以9萬元計算，最高補助3萬元，而每個申請案果園面積至少0.1公頃，設置珠數需達60株，另108年度已補助之地號，不得重複申請。

劉櫂豪強調，有需求的農民即日起儘速向台東轄內各地農會申請，受理截止日期以農會公告日為準。