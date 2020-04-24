影／大地震時受援助 花蓮市手作防疫物資贈3國7姐妹市

花蓮市在前年0206大地震時受創，重建過程受到國際姐妹市大力援助，近日新冠肺炎疫情肆虐多國，市公所不忘回饋，趕製防護罩和隨手皂等物資，即起援贈日、韓、美7個姐妹城市，特別的是，這些防疫用品都是市公所同仁利用公餘時間自己製作，分外貼心。

市長魏嘉賢今天說，0206大地震造成嚴重災損，當時姐妹市提供許多協助，日本與那國町還發起募款活動協助花蓮市重建，讓市民點滴在心頭，現在疫情肆虐，「該是我們回饋的時候了」。

市公所月前接到韓國、美國姐妹市求助，尋求援助防疫物資。市公所即思考，如何在不壓縮國內防疫能量下，提供協助，正好市立圖書館人員上網搜尋非專利設計圖，利用3D列印機自製塑膠防護罩支架，12小時可做9組，花蓮市洄瀾文創生活藝能教室的兩台3D列印機，24小時不停歇的運作。

此外，也利用研習課程方式，由領有多張芳療執照的市長夫人吳韻晨分批指導公所員工在公餘時間製作手工皂，不但援贈姐妹市，也讓員工學會如何自製防疫物品。

經過約兩周趕工，市公所自製300個防護罩與2100分手工清潔皂，這些有溫度的手作小物，將分別送到日本與那國町、高千穗町、盛岡市、石垣市、韓國的蔚山市、以及美國華盛頓州的貝勒夫優市與新墨西哥州亞伯古基市。魏嘉賢說，如果姐妹市仍有需求，會持續製作援助。