花蓮市公所自製防疫物資 支援日韓美7處姊妹市

新冠肺炎全球蔓延，花蓮市公所收到國外姐妹城市來信求助防疫物資短缺，礙於部分防疫物資仍有出口管制，公所改以自製防護罩及手工皂支援，將陸續寄給日、韓、美等姐妹城市。

花蓮市公所今天上午舉辦捐贈儀式，市長魏嘉賢說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，上月初陸續收到韓國、美國姊妹市、友好城市來函求助口罩支援，考量國內防疫物資仍有出口管制，除了發函外交部協助，也尋求北美慈濟慈善事業基金會就近協助。

魏嘉賢說，過去0206花蓮大地震，公所重建過程受惠姐妹市大力幫助，這次輪到花蓮回饋，以不影響國家防疫能量的方式，用3D列印機製作防護罩，市長夫人吳韻晨發揮所長，指導同仁製作手工清潔皂，只要有需要，就會繼續支援。

花蓮市公所歷時2週自製防疫小物，將提供日本與那國町、高千穗町、盛岡市、石垣市、韓國蔚山市、美國貝爾維尤市（Bellevue）與新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque）等7個姊妹市、友好城市，提供各城市300個防護罩及2100個手工清潔皂，預計下週陸續寄出。

「德不孤，必有鄰」外交部東部辦事處長粘信士說，這次疫情，台灣的民主防疫跟成效，全世界都在看，台灣對於國際的貢獻，世界都有目共睹，感謝花蓮市公所的善舉，做了很好的城市外交及國民外交。