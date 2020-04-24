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影／好消息！陽大醫院二期提早2年 將在114年完工

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府繼去年協助國立陽明大學附設醫院取得停車場用地並完成土地變更後，再提前完成「環境影響差異分析報告」審查。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府繼去年協助國立陽明大學附設醫院取得停車場用地並完成土地變更後，再提前完成「環境影響差異分析報告」審查。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣政府繼去年協助國立陽明大學附設醫院取得停車場用地並完成土地變更後，再提前完成「環境影響差異分析報告」審查，縣長林姿妙今天(24日)更宣布，陽明大學附設醫院蘭陽院區二期擴建計畫(陽大二期工程)，可望提早兩年，在114年底完工。

縣政府指出，為加速陽大二期工程進度，縣府環保局前後召開三次宜蘭縣環境影響評估審查會議，就院方所提環境影響差異分析報告進行審查，原預估6月完成審查，經陽大附醫修正調整報告內容，本月21日獲得委員決議「審查通過」，讓此案往前跨進一大步。

縣政府衛生局表示，除了環境影響評估審查，對陽大二期工程進度影響最大的就是陽大醫院周邊停車空間問題，因為該場域的確定，影響了主要工程能否得以同時動工，為此，縣長林姿妙去年7月責成林茂盛秘書長綜理此案協調並辦理停車場用地盤點，後於9月完成停車場用地規劃擇定，接續在年底完成土地變更作業。

林姿妙指出，建構完整醫療網是縣府在民生福祉上的施政重點，因此持續協助推動陽大二期工程各項規劃審查作業，以期工程提早完工，並進而升級成為醫學中心，在縣府跨局處的努力下，不僅解決了停車場用地問題，也協助陽大完成環境影響評估審查，這項工程也可望在114年年底完成，比原本預計於117年才完成，整整提早了兩年的時間。

另外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，宜蘭縣政府也出資主動協助陽大醫院成立「嚴重特殊傳染性肺炎專責實驗室」，現在宜蘭縣送驗於當天即可檢驗完成，縮短分析時間達1天以上，落實檢驗在地化，全力守護縣民健康及防疫安全。

陽明大學附設醫院表示，實驗室啟用後運作順利，已獲中央指定為相關通報個案檢驗機構。

陽明大學附設醫院蘭陽院區二期擴建計畫(陽大二期工程)，可望提早兩年，在114年底完工。記者羅建旺／攝影
陽明大學附設醫院蘭陽院區二期擴建計畫(陽大二期工程)，可望提早兩年，在114年底完工。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天(24日)宣布，陽明大學附設醫院蘭陽院區二期擴建計畫(陽大二期工程)，可望提早兩年，在114年底完工。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天(24日)宣布，陽明大學附設醫院蘭陽院區二期擴建計畫(陽大二期工程)，可望提早兩年，在114年底完工。記者羅建旺／攝影

停車場 林姿妙 肺炎

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