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遭罰百萬泰女表明是低收入戶 不服處分想提訴願

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
上月一名泰國女子入境卻違反居家檢疫規定，挨罰100萬元，本周她現身喊沒錢，執行署要求與親友聯繫處理罰鍰。記者王思慧／翻攝
上月一名泰國女子入境卻違反居家檢疫規定，挨罰100萬元，本周她現身喊沒錢，執行署要求與親友聯繫處理罰鍰。記者王思慧／翻攝

一名泰籍女子因未遵守居家檢疫規定遭花蓮縣衛生局重罰100萬元，另其在居家檢疫通知書上填載不實聯絡資訊再被裁罰1萬元，總計101萬元，逾期未繳罰款遭移送強制執行。執行署花蓮分署表示，日前泰女已到案說明，表明在泰國無財產，家裡也是低收入戶，不服處分想提訴願，已協助其行政救濟。

花蓮分署表示，該名泰籍女子於3月18日入境後，未依檢疫通知書指定處所進行居家檢疫，直到花蓮縣警察局員警於3月26日在花蓮火車站查獲後，才送往桃園檢疫處所，是首位因違反居家檢疫而遭主管機關裁處百萬罰鍰外籍人士。

由於泰女在國內並無財產，無固定住居所，為避免她出境，已於4月7日收案當日立即對其作出限制出境、出海處分，並透過多方管道協尋，執行官透過泰國駐台貿易經濟辦事處聯繫，並告知該名女子務必至分署說明，在辦事處居中協調下，日前已到案並經行政執行官詢問。

該名泰女表示，其在泰國並無財產，家中是泰國低收入戶，領有泰國政府補助，無能力繳納鉅額罰鍰，另表示對於罰鍰處分不服想提起訴願。花蓮分署除已協助其轉介法律扶助基金會花蓮分會指派律師進行行政救濟外，並告知她在處分撤銷前，強制執行程序不會停止，如分署通知應配合到場不得失聯，另請她聯繫泰國親友協助處理繳納罰鍰。

為釐清泰女陳述內容的真實性及履行能力，花蓮分署已循行政程序積極調查她在泰國的財產狀況，將根據調查結果研議後續執行方向。

泰國 居家檢疫 低收入戶

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