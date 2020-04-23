敦睦艦隊2名官兵曾回花蓮 縣府連兩天加強消毒

海軍敦睦艦隊已29名官兵確診新冠肺炎，其中2名花蓮官兵返鄉後被召回，但集合點鄰近花蓮高商，人潮往來多，花蓮縣環保局一連兩天消毒，今天針對座椅及公車站等候區加強消毒。

海軍敦睦艦隊磐石艦發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）群聚感染，下船後官兵遍佈各縣市，其中有2名官兵下船後返回花蓮，隔3天後又被召回集中檢疫，售合地點在花蓮高商前的公車招呼站，停留約7分鐘，由軍方派出的防疫專車載離。

疫情爆發後，雖然花蓮籍官兵沒有確診，仍引起花蓮高商周邊居民擔憂，花蓮高商校長林明山強調，2名官兵都沒有進入校園，大家勿恐慌，昨天也緊急加強校園消毒。

花蓮縣環保局稽查科長林蔡毓表示，昨天起一連2天派員到集合點消毒，範圍擴大從國安郵局到花蓮高商前，今天也針對扶手、座椅及公車站等候區，民眾常接觸的區域執行消毒作業。

花蓮縣府則呼籲，目前海軍敦睦艦隊確診名單，並沒有花蓮籍，返鄉官兵停留時間不長，相關單位消毒做得很徹底，民眾不用過度恐慌，也不要太苛責海軍官兵，應該用關心代替責罵。