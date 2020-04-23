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直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

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磐石艦2官兵花蓮高商前等專車 環保局急消毒

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮在上周有2位官兵在花蓮高商校門外集合，等候專車帶回，花蓮縣環保局派消毒車前往消毒，一路從國安郵局前中山路到花蓮商校前的公車站消毒。記者王思慧／翻攝
花蓮在上周有2位官兵在花蓮高商校門外集合，等候專車帶回，花蓮縣環保局派消毒車前往消毒，一路從國安郵局前中山路到花蓮商校前的公車站消毒。記者王思慧／翻攝

花蓮在上周有2位官兵在花蓮高商校門外集合，等候專車帶回，引起居民擔憂，花蓮縣環保局派消毒車前往消毒，一路從國安郵局前中山路到花蓮商校前的公車站消毒，昨天跟今天消毒2次。花蓮高商校長強調，2名官兵都沒有進入校園，希望大家勿恐慌。

花蓮縣環保局稽查科長林蔡毓表示，從花蓮縣衛生局得知訊息，有磐石艦2位官兵在花蓮高商集合，等候專車接送，因此昨天跟今天下午分別消毒2次，讓民眾和旅客安心。消毒範圍從國安郵局到花商，針對民眾常接觸的地方，像是扶手、座椅等，尤其是公車站候車的地方，特別執行消毒作業。

花蓮高商校長林明山為讓師生放心，特別發訊息給全體教職員工，表示2位海軍磐石軍艦上的官兵，是在上周六下午1點59分到2點06分之間，在校門口外的公車站等候軍方專車帶回，並沒有進到校園內，請大家不要恐慌。

附近居民說，花蓮才2位官兵，應該派車去家裡接他們，為何要出來等車，讓大家有點擔心，不能因為花蓮沒有確診就鬆懈，既然已經發生就不要追究，希望以後不要再有類似情況。認為官兵很無辜，軍方應該要有更嚴格的防疫工作，現在要趕快弄清楚足跡，也希望大家不要獵巫，共體時艱防疫。

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