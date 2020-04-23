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Taiwan can help！花蓮縣府援贈防疫物資到德、韓、美

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天下午啟動國際人道救援行動，援贈防疫物資給國際的姐妹市。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天下午啟動國際人道救援行動，援贈防疫物資給國際的姐妹市。記者王燕華／攝影

花蓮縣府月初收到來自姐妹市德國巴伐利亞邦史坦堡來信求助援助防疫物資，近日彙集口罩套、護目鏡、防護衣等大批防疫物資，將快遞到德、韓、美國3個姐妹市。縣長徐榛蔚說，防疫沒有局外人，藉由人道援助，讓國際看到「Taiwan can help，Hualien can help」。

縣府這波共準備布口罩套9000個、護目鏡及防護衣各1500個，分別寄到德國史坦堡縣、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市3個友邦城市。縣府民政處長江東成說，這些都是與花蓮交流密切、互動良好的姐妹市，未來若姐妹城市還有防疫需求，不排除再啟動下一波的國際援助。

德國史坦堡縣在今年1月底發現首宗新冠肺炎確診病例，目前已有338人確診，居家隔離近3000人，醫療負擔極重，個人醫療防護裝備十分短缺。縣長卡爾本月初透過我國外交部駐慕尼黑辦事處處長許聰明，向花蓮縣府求助。

縣府即刻啟動國際人道救援行動，募集防疫物資。由於口罩禁止出國，縣府準備口罩套，護目鏡、防護衣等，已經裝箱完成，貼上國旗，將以外遞方式運往國外。

徐榛蔚說，縣府接到姐妹市的來函，也很為當地情況憂心，第一時間就回函表達關心，並透過慈濟基金會等管道，請求海外就近彙集防疫物資緊急援助。

她表示，縣府在不影響花蓮縣防疫物資準備下，儘速募集相關防疫物資快遞寄出，希望與姐妹市攜手共度難關，畢竟「病毒無國界，防疫沒有局外人」，也透過這波援贈行動，讓國際看到花蓮。

花蓮縣府接到來自德國史坦堡縣縣長的求助信。記者王燕華／翻攝
花蓮縣府接到來自德國史坦堡縣縣長的求助信。記者王燕華／翻攝
花蓮縣府援贈德、韓、美3國姐妹市的防疫物資，已裝箱完成，貼上國旗，將快遞運到海外。記者王燕華／攝影
花蓮縣府援贈德、韓、美3國姐妹市的防疫物資，已裝箱完成，貼上國旗，將快遞運到海外。記者王燕華／攝影
花蓮縣府彙集布口罩套、防護衣、護目鏡等防疫物資，援贈國際姐妹市。記者王燕華／攝影
花蓮縣府彙集布口罩套、防護衣、護目鏡等防疫物資，援贈國際姐妹市。記者王燕華／攝影

口罩 德國 徐榛蔚 疫情 新冠肺炎 韓國

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